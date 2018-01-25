小狼夏喜俊：黄金早盘现价直接多，今日看1366

势难看时不入市，势易看时要信势。

1236的多头趋势依然在延续，截止目前高点1362，涨幅126美金。

第一阶段借助2017年第三次美联储加息，1236-1248区域反转做底。第二阶段持续连阳不回撤阶段，1350-1326一路碎阳慢涨，没有价格回撤。第三阶段就是1326-1308/1306的高位阴阳交替整理，多头停顿修正。第四阶段，就是突破之后再度冲高1345回落1324，如我们上周提到的1324-1323持续不破的话，周线5连阳强势之下短暂的回撤只是周线级别多头的停顿修复，目前就是周线再度收中阳。

做底是明显的，展开是快速的，然后洗盘和整理阶段也是让市场头疼的，反复的洗来回的整理，让原本坚持看多做多的人动摇，让看回调的有机会。

矛盾消除了，思路就清晰了。

周评中提到，周线级别五连阳创下近几年的一个极强格局，所以上周的短暂停顿回调收阴，一来表明1345-1346前期缺口位置，周线1375-1357-1346趋势线存在一定压力。二来表明日线的破高之后需要一个继续洗盘整理的过程，也是这波多头趋势唯一的日线连阴形态，随后十字星小阳交替中企稳再度回归强势。那么短周期服从大周期，行情回到周线的极强多头中去，日线的回调形态不成立。





行情突破了，明朗了，结构清晰了，操作相对就容易了。今日的行情我们说几个核心地方，大家把握就可以了。

1.周内幅度，低点1324，高点1362，开盘1333，目前波幅38美金，周内涨幅29美金，也属于周线大阳放量行情了。

2.昨日日线单日20多美金的大阳放量行情，应该是这一波多头趋势的最大单日涨幅。洗盘整理反复接近一个月，突破明朗解除压抑之后的释放。那么大阳之后，今日整体看高位偏强整理，幅度预计10-12美金小阳线。

3.两个关键支撑，四小时持续连阳之后，不看好连阴或者大的回撤，那么第一个重点支撑就是1356-1355区域，也是2017年高点，顶底转化压力变支撑。

第二个就是隔夜回撤的1351附近，可以说日内短线或者后半周回撤不破1352-1351都是极强多头走势，看多做多思路。

故日内操作激进者早盘1356-1357直接做多，止损1352，目标1362-1366

如果回撤较大，今日给1353-1252依然要大胆做多，止损1348，目标1360-1365



