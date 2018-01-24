小狼夏喜俊：黄金今天是上破1345，还是继续整理？

这一生充满了太多的未知，你不知道会在下一刻遇见什么人，也无法预测幸与不幸降临的时刻。但是，每一段经历都是一笔财富，过往的每一趟旅程、每一次对酒当歌都是回忆。有时，我更爱把人生比作一壶酒。它需要一段时间的沉淀，等到打开酒瓶盖的那一刻，扑鼻而来的香气就仿佛人生硕果那般令人陶醉。我们喝的是酒，品的却是人生。

1.黄金周线五连阳之后，上周首次出现阴线调整，从中长期来看我们提到周线的5连阳为中期极强式，所以周评包括近期多次提到周线的单阴调整之后，防止进一步反弹收阳。

这个应该是近期黄金行情的主节奏思考，而至于日线的短期回调信号，从目前的走势来看，1236的做底企稳反转到1326之后完成多头实体部分，进入1月份之后行情就陷入了高位阴阳交替整理洗盘，多头停顿修复，突破新高之后继续高位的反复。冲高回落纺锤阳，探底回升纺锤阴，过山车中阴放量下跌，多处十字星。

远的不说，我们就说近几个交易日的走势。上周三1338-1331-1340-1326的过山车洗盘最终中阴收线，周四1333-1325的区间整理十字星，周五的1327-1338亚欧盘慢涨美盘回落的纺锤阳。本周一1328到1336的区间整理十字星，周二昨日1332-1338-1331-1342的过山车洗盘整理阳线。





我们讲过很多次，分类行情，不同的行情类型，采用对应的操作手法。我们不能用趋势行情的思路去做整理，这样只会陷入追涨杀跌的被动之中。也不能用整理行情的思路去做趋势，这样就会犯猜顶抓底的被动逆势。所以最难的行情就是拐点和趋势运行一定阶段之后的行情，这个阶段有可能延续原有趋势，也有可能变盘形成反转，所以尽管高位反复，但是实际操作过程中往往被前期趋势的环境所干扰。

那么整理行情的特点，我们结合近期的走势可以再做一次整理。不管趋势末端的高位洗盘整理，还是无趋势的整理都是整理行情。1.缺乏延续性，随机震荡，大阳大阴失去意义，不可追涨杀跌。2.均线，K线，附属指标失去意义，行情就是在一个固定区间或者无规则区间内随机来回震荡。3.有时候走势很慢，一个节奏可能要1-2天，非常考验耐心。4.关键位置存在虚破不延续的情况。也就是有时候区间是不规则的，比如刷新高点之后回落。

那么今日的行情又回到了我们周评中的思路，周初关注日线回调和周线强势的矛盾，先看1345-1324的四小时区间整理

周一周二震荡回落测试了1328-1331，而后震荡反弹又到1342 那么今日我们重点看1344-1345能否突破，突破后面继续看多做多去看1357-1375

而如果不能突破，我们就继续考虑1345-1324的大区间 而如果不能上破走整理，日内短线我们关注1333-1342的区间

原油符合我们周评大思路，周线连阳之后上周收阴调整，本周守住63.2-62.8继续看多做多，周一过山车洗盘十字星，昨日反弹突破收阳，今日我们观察64附近支撑做多，继续观察上方64.8-65前高压力



