小狼夏喜俊：黄金守1330支撑，今日反弹看1341

在这个世界上，真正能代表你水平的、展示你的生命层次的东西，不是金钱，也不是名利，因为这些都有可能失去。真正决定你层次的就是你的见识与格局。

日线又是一根十字星，低点1328，高点1336附近，全天波幅不足8美金。再度印证了我们提到的短期行情的多空分歧和日线周线级别的矛盾，造就了行情的高位洗盘反复。而且相对来讲波幅不大。

持续的反复高位洗盘整理，目前市场多空观点各据一方：

周线整体偏强看多：周线五连阳，这轮多头走势极强，不管阴阳交替的横盘整理，还是上周的反复都是多头趋势的停顿和价格修复，后市继续看涨。尤其上周的周线小阴，五连阳之后跟随小阴线，典型多头趋势修正行情，本周继续看大概率收阳线，突破1344-1345去测试1357和1375的近几年高点。

日线乏力偏向调整：多头已经明显乏力，经历了碎阳慢涨的趋势多头实体部分，外加阴阳交替洗盘停顿，突破多头加速最后的疯狂之后没有延续走高就是缓慢做顶的阶段。而且周线虽然五连阳，但是1375-1357-1345的下行趋势，也足以看出1345的关键性。同时日线级别也出现了回调信号，1345短周期的小双顶，外加日线高位黄昏之星K线组合，和上周五反弹二次冲高不破新高。认为行情即便中期不见顶，短期展开调整，去1312和1292也不是不可能。

整理反复的行情，我们提到没有太多操作技巧。注意不要追涨杀跌，波幅慢幅度小多些耐心。昨日小幅跳空高开之后，亚欧盘震荡回落测试1328附近之后，震荡反弹，欧美盘陷入了1336-1330附近的区间整理。操作上我们安排了1334-1336晚盘的做空思路，隔夜到1331小利润。





近一个月的走势都是反反复复的，日线高位阴阳交替整理接近2周，然后突破拉高之后并未延续极强多头格局，出高点之后继续陷入整理。日线级别要么冲高回落，要么探底回升，要么来回的十字星，看多看空目前没有对错，都在等待行情的进一步明朗。

短周期四小时1345到1324的区间整理，这个周评和昨日我们都已经反复提到，上方1344-1345压力突破将进一步走强回到周线的极强多头，去测试1357和1375。而下方1325-1324的近期支撑，如果跌破行情将走日线的回调行情，去进一步测试1312-1308-1295。另外小时线的三角整理，昨晚也提到了小区间1336到1330附近。

那么整体今日行情的主节奏，我预计依托1331-1330支撑偏强整理，震荡反弹，进一步测试1338-1341的可能性较大

亚欧盘先看1336-1332的小区间整理，欧美盘震荡反弹大概率 故日内操作依托1332-1331做多，止损1327，目标去看1338-1341



