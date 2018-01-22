小狼夏喜俊：窄幅整理锁定区间跑短线，以静制动

多空分歧行情，整理反复，周评到今日早间博文思路我们反复提到和强调，日线的偏回调，周线的整体偏强，多空分歧较大。看多看空都有理由，这种情况下也没有对错，唯有等待行情的突破和进一步明朗，周初锁定1345-1324的整体区间，等待突破明朗。

而这种多空分歧行情，本身就处于比较敏感关键的时期，外加行情不延续，有时候幅度还比较小，就会更加磨人和考验耐心：

1.上周一的冲高回落，唯有延续上上周五的中阳拉高，而是早盘破新高去1345之后震荡回落。周二亚欧盘跌破1337-1338测试1332之后晚盘整理午夜拉回，探底回升纺锤阴。周三更是一个过山车的冲高回落中阴线，周四还是没有延续周三的弱势，持续低位整理小幅冲高回落十字星。周五更是一个低位整理之后震荡反弹阳线。

所以从周一到周五，没有一个节奏是顺延的，高位反复，强弱不延续，无章法。

2.幅度相对来讲也不大，尤其亚欧盘你去观察行情，欧美盘可能就没有太好的操作点位和机会了。上周全周波幅1345-1324=21美金。

今日早盘小幅跳空高开之后震荡回落，而后欧盘下探1328之后企稳震荡反弹，还是一个不明朗的多空分歧整理行情。那么晚盘我们继续关注1336-1337压力，日内预计1336-1328的区间整理。

面对这种反复整理，关键时间节点和行情拐点的行情没有特别好的操作手法。多空不明，不要追涨杀跌跟着行情跑。本身属于整理反复行情，不延续是最大特点。行情幅度小，更加需要耐心，多观察稳健为上策。





大区间内套着三角整理行情。周初重点看1345到1324的区间往哪个方向突破，上破则进一步走强主走周线的5连阳之后单阴调整之后的继续转强，而下破则走日线级别的回调行情，进一步下探。

日内暂定小区间1337-1328位置，小时线级别的三角整理我们安排重点观察。操作上区间内跑短线，以静制动。

晚上反弹给1336-1337做空，止损1341，目标1331-1329

下方1228-1329做多，止损1324，目标1335-1336

原油到期交割问题，外加日线和周线同样存在矛盾，日内波幅也不大。本周重点看63-62.8支撑能否守住，日内短线我们先看63.8-63.2的小区间整理



