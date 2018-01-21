小狼夏喜俊：黄金下周是上破1345，还是测试1312？

我们将带着这些问题来思考和预判下周黄金原油的行情走势：

1.黄金周线连续6周，前面五连阳，自1236见底反转持续多头，中间不乏碎阳不回撤的慢涨，高位阴阳交替洗盘，突破拉高之后的继续反复整理。上周是首次周线收阴，那么到底这个收阴是见顶回调的变盘信号，还是多头强势中途的价格回撤修正呢？

2.黄金上周继续的洗盘整理反复，相比前面阴阳交替的走法结构更为复杂。市场分歧较大，多空各据一方，面对这种反复高位洗盘，强弱不延续的走势，我们又该如何操作和应对？

3.周末消息称美国部分政府关门，特朗普成为美国历史上任职期间内最快美国政府关门的总统，但是大部分人也认为自他上台以后，美国经济创造了自2001以来最好的表现，那么这一消息到底是否会引发周一黄金市场的跳高开盘呢？

4.原油五月连涨，此轮小牛市幅度280点，周线多头完好上周小阴调整，日线虽然出现了短暂的调整信号之后，但是反反复复整理，那么下周到底是继续延续周线小阴修正之后继续强势，还是走日线的短期调整形态？

上周黄金行情简单回顾：黄金整体1345和1324的21美金高位反复整理，周一周二冲高回落探底回升纺锤K线，周三过山车放量中阴，周四十字星，周五企稳亚欧盘震荡反弹，美盘小整理收阳，周线五连阳之后纺锤阴。一个洗盘紧跟一个洗盘。1236的快速做底反转，碎阳慢涨到1326之后，陷入了两周的阴阳交替洗盘整理。多头趋势停顿，高位反复。上上周四突破，周五急跌探底回升中阳收盘，但是本周依然未能延续这个强势，而是持续的高位反复整理。





单从日线图来看，近期的走势就足以看出复杂和反复。前面1236的底部反转到1326的90美金多头趋势，我们可以抓的丝毫不剩，有1248-1246的波段趋势多单，有十几次短线多单。但是行情进入到1326-1306阴阳交替高位洗盘两周，突破加速之后多头最后的疯狂之后洗盘加剧，规律性更差。

市场多空观点各据一方：

看多者认为：周线五连阳，这轮多头走势极强，不管阴阳交替的横盘整理，还是上周的反复都是多头趋势的停顿和价格修复，后市继续看涨。尤其上周的周线小阴，五连阳之后跟随小阴线，典型多头趋势修正行情，下周继续看大概率收阳线，突破1344-1345去测试1357和1375的近几年高点。

看空者认为：多头已经明显乏力，经历了碎阳慢涨的趋势多头实体部分，外加阴阳交替洗盘停顿，突破多头加速最后的疯狂之后没有延续走高就是缓慢做顶的阶段。而且周线虽然五连阳，但是1375-1357-1345的下行趋势，也足以看出1345的关键性。同时日线级别也出现了回调信号，1345短周期的小双顶，外加日线高位黄昏之星K线组合，和上周五反弹二次冲高不破新高。认为行情即时中期不见顶，短期展开调整，去1312和1292也不是不可能。

洗盘整理行情是一波趋势必然要经历的阶段，市场产生的分歧越大，后市然后重新出方向，所以看多看空都没有错，也都是有理由的，但是对于实战交易我们只能保持一种观点

1.我认为首先近期操作上不要追涨杀跌，毕竟行情到了一个敏感的阶段，不管回调还是继续走多头，都已经不是极强行情，所以整理洗盘对待，不要追单

2.其次就是对于方向的选择上，多观察，重点观察四小时上周的1345-1323的区间整理，上破1345我们做多头延续去看强，跟多做多为主 而下破1323我们做调整，去看1312-1292-1285

3.周一开盘未必跳空高开，形态上来周五亚欧盘震荡反弹，美盘没延续没破高，还是偏弱。那么周一我们重点看1324-1323支撑。



