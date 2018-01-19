小狼夏喜俊：黄金持续不破1323，周线只是短暂回调

今日周五，先说一个比较重要的观点和问题：

黄金周线五连阳，自1236到1345涨幅接近110美金，然后中途经历了前三周的持续碎阳不回撤，两周高位洗盘整理偏强小阳线，上周再度突破拉高中阳。周线的5连阳，近2年来都没有的形态，所以极强势。

这周虽然1344-1345高位遇阻之后，出现了小幅回撤，但是如果周线收不了大阴，或者说破不了1324-1323无法放量下行，那么周线小阴或者十字星，下周依然大概率看涨。市场出现了很大的分歧，看回调和看多头延续各据一方。

这周黄金的整体走势，我们也做个简单回顾：

上周打破了将近两个周的高位阴阳交替洗盘之后出大阳线，周一早盘破高去1345之后震荡回落，欧美盘休市原因波幅很小当日日线收纺锤阳。周二亚盘整理，欧盘破1338-1337关键支撑之后放量下跌去1332，而后晚盘冲高1337之后再回落，多次测试未破1333-1332之后午夜拉高，日线探底回升下影线较长的纺锤阴。周三1339-1331-1340过山车洗盘之后，午夜放量下跌日线中阴线。周四昨日早盘破低之后亚欧盘震荡反弹，美盘区间整理，日线十字星。

从近期的日线收线情况来看就足以看出行情的复杂性，前面两周的阴阳交替洗盘结束之后，行情向上突破但是本周并未延续走强。高点1345，低点1324，全周目前波幅21美金。





昨日我们用了很大篇幅来讲1324-1323的关键性。此位置上周五急跌探底修复的位置，同时四小时区间整理，上方1345，下方1324。这也是为什么我们昨日观点中提到，早盘虽然破低，但是不要去追空，反弹参考1332再空，一是看似要回调但是毕竟还没有完全形成弱势所以空不能激进，其次就是1324-1323不破回调难有大作为。

周线收不了大阴，5连阳之后小幅停顿修复之后，恐怕下周要继续上行。日线看似高位黄昏之星的K线组合，但是10日均线支撑未破，不排除假信号的可能。那么今日的行情我们重点看1325-1323的支撑，不破偏强整理，而上方1332-1333一旦突破行情或将继续走强。周线的波幅来看，本周1345-1324=21美金幅度是够了。所以今日下破可能性不大了。

操作上1327-1326可多，止损1322，目标去看1332突破去看1340-1344

原油日线高位墓碑十字星，外加看跌吞没，周三探底回升十字阳，昨日如期承压64.2再度回落收阴，我认为原油大概率64.8阶段性小顶部要展开回调，幅度首先去看62-61.5 所以靠近64附近按照昨日思路有空单的朋友，可以尝试波段 今日重点看63.2-63支撑跌破可以反弹继续跟空



