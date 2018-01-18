小狼夏喜俊：黄金早盘破低不追，反弹1332再空

先说今日黄金的观点，而后我们在娓娓道来，一一解说：

1.黄金自1236做底反转连续5个周的多头走势，涨幅110美金，首次出现日线连阴形态，而且下破了5日均线支撑。千呼万唤中黄金终于迎来了调整信号。

2.黄金配合上周五大阳，周一周二的高位两根纺锤小阳和阴线，加上昨日的大阴放量下跌，整体形成了一个黄昏之星的K线组合形态，也就是日线级别的小顶形态。

美元同样日线级别出现了早晨之星形态，见底反转信号。两者配合起来加大了黄金回调概率。

3.周一周二反复提到行情近期一旦跌破1330将展开阶段性回调，中期周线五连阳的情况下我们不能直接谈大顶或者反转，但是短线的回调还是可能的。昨日夜间冲高回落放量大阴下破1330，我们提到的关键点破位。

1345和1344形成小双顶，下破了1332-1330的颈线支撑，短线将依次回调测试1323-1311-1308/1306位置。所以近期的行情我们重点观察1333-1334压力，守住此位坚决看空做空做回调行情。

周三，金银多空因素交织，最终收盘双双录得下滑。黄金收报1327.3美元/盎司，跌幅为0.86%；白银收报17.005美元/盎司，跌幅达到1.19%。尽管美国共和党的临时拨款法案未能获得众议院的通过，意味着美国政府停摆风险尚未解除，但美联储经济褐皮书反映了美联储官员对经济、就业和薪资的乐观预测。此外，美联储官员卡普兰和埃文斯均发布讲话，两者的言论基调大相径庭，上演“鹰鸽对话”。





技术面整体走势近期也是相对复杂，洗盘反复为主。周一亚欧盘冲高回落纺锤小阳，周二亚欧盘震荡回落，午夜探底回升纺锤阴。周三更是典型的过山车洗盘。早盘冲击1344之后暴跌，欧盘探底1333反弹1339，美盘没动静，夜里急跌1331反弹1340.5之后暴跌至1326，日线收中阴线。

行情的来回反复，其实还是多头趋势相对末尾的方向重新选择，多空严重分歧造成的。那么今日黄金的操作我们重点思考两个问题：

1.1323支撑回调的最后一个支撑，1330-1332已经跌破，日线回调信号出来了，短周期小双顶回调信号出来了。但是1323是上周五急跌探底修复的最后一个关键位，下破将展开放量。

2.日线1333的压力位，以及前面多次测试而未能下破的1332附近支撑，关键位置的顶底转换，支撑变压力，所以今日或者短线重点关注1332-1333压力，不破此位坚决看回调。

早盘小幅破隔夜新低，不要追空，但是1324-1323还不会跌破，那么我们看早盘急跌之后的震荡反弹，欧美盘锁定1331-1333区域做空，止损1337，目标下看1324-1323一旦跌破直接去看1312-1308

原油日线的单阴局面，周二高位吞没阴，周三亚欧盘震荡回落，看似延续了极弱或者短线调整大概率，但是测试了10日均线支撑63.3得以企稳，午夜V型反转收复失地，日线探底回升十字星，短线需要再度观察，今日看64.3-64.2压力，下方63.6附近支撑



