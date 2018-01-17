小狼夏喜俊：黄金原油我认为晚盘都是做空思路

对黄金原油晚盘的操作思路，我们简单概括：都是做空思路，但是性质不同。

1.原油的做空，是近期大概率做顶展开阶段性回调。日线级别前期出现了一个高位高位墓碑十字星，外加昨日的看跌吞没，下破5日均线，所以我认为原油64.8阶段性做顶展开回调，去61.5-61.2的可能性较大。

如果原油今日能够持续收阴，或者下破62.8-63的颈线支撑，我认为64.8阶段性做顶展开回调就可以确定了，目标直接去看61.5-61.2。

所以晚上原油尽管有EIA数据，但是操作思路依然是主空操作。关注63.7做空，止损64.2，目标去看63-62.8

2.黄金是一个洗盘节奏接着一个洗盘节奏。

趋势行情相对末尾必然出现的多空分歧和矛盾，也注定了这种高位洗盘反复方向的选择的行情无法避免。跟着行情跑，处处挨打，涨跌不延续，多空强弱快速变化。

从我个人的认识上来讲，我认为要调整了：

A.周线级别1375-1357高点连线压力，恰好1345-1346附近，而且也是去年9月份跳空缺口。

B.1236到1345至今110美金涨幅，历时快6周，日线级别没有连阴形态。这也是我们早盘认为今日大概率收阳的原因，但是早盘冲高诱多靠近前期1345-1344压力之后出现急跌，再去1333附近，目前来看今日收阳可能性非常小了。

如果日线连阴，或者下破1331-1330打破小时线短线的1343-1332的区间整理，再配合上四小时短线的调整信号，外加小时线双顶信号，那么我认为就会开启黄金的阶段性调整。首先去考虑的幅度就是1323-1315-1308。





黄金亚盘冲高诱多杀跌，欧盘探底反弹，晚盘依然先看去测试1332-1330支撑，如果跌破进一步放量下行。

故1336-1337都可以做空黄金，止损1341，目标去看1331-1327/1326

如果短线跌破1330，我认为黄金也将开启回调行情，去看1323-1315-1308



