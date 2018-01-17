小狼夏喜俊：日线单阴调整，早盘1241做多看收阳

周二的黄金行情还是值得我们多去讲下：

1338-1337的日内多空分水岭，守住看强，跌破看短线的价格回撤思路没有一点错误。但是中期主多的情况下，行情亚盘横盘整理，欧盘下破放量，美盘反弹1336-1337二次下探1332未破，持续低位整理之后午夜反弹。

那么整体昨日的行情现在来回顾和更加客观的定义：就是日线级别的单阴价格回撤修正，行情回撤了5日均线1332-1330支撑附近获得企稳，而后再度反弹。

白银昨日走的相对比较刺激，欧盘放量下跌的时候白银17.4急跌16.8，而后晚盘缓慢修复震荡反弹最终重新回到17.2。

原油则是跌破了64.2我们提到的关键支撑之后，晚盘反弹64.3后遇阻回落，午夜探底63.4反弹，日线高位看跌吞没阴线。其实还是前面日线冲高64.8回落的高位墓碑十字星的影响，外加64.8-65多次冲高不破的影响。

其实很多时候，除了典型的来回洗盘反复行情不明朗，节奏不好把握，其他趋势行情或者区间整理行情结构还是很明朗的。只是有时候操作的时候容易把简单的事情考虑复杂：

1.长时间区间整理，即便你锁定区间高空低多一段时间之后，或许会主观的猜想突破，而后期整理中不能那么坚定的执行高空低多。

2.趋势行情运行一段时间之后，前期抓的越好跟随趋势越完美，后期运行到一定周期和幅度之后，会猜测回调，趋势的调整，停顿，反转，甚至根据周期和幅度预判趋势的结束。过于主观和一厢情愿。





今日黄金思考的一个方向，就是昨日的探底回升日线纺锤阴之后，今日会如何收线？

1.周线持续5连阳，中期极强走势。至今，无明显顶部反转信号之前依然保持整体看多思路。

2.日线级别多头排列，1236到1345波幅110美金日线级别无连阴形态。要么单阴的价格修正，要么前面两周的阴阳交替洗盘整理。

那么昨日收阴，未破5日均线支撑，今日来看收阳大概率。上方一旦突破1345之后，将直接去测试1350-1357。

故日内操作的主节奏，依托1338-1337支撑，今日看收阳大概率

早盘1341附近都可以直接做多，止损1337，目标去看1348-1355

如果亚欧盘突破1345之后，可以继续跟多去看1350-1355

原油昨日跌破64.2关键支撑之后，午夜探底回升日线中阴高位吞没，短线或进一步调整，今日关注64-64.1的压力做空，下方关注63.3-63.2的支撑



