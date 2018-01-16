小狼夏喜俊：黄金1338今日多空分水岭，守住看多

这一生充满了太多的未知，你不知道会在下一刻遇见什么人，也无法预测幸与不幸降临的时刻。但是，每一段经历都是一笔财富，过往的每一趟旅程、每一次对酒当歌都是回忆。有时，我更爱把人生比作一壶酒。它需要一段时间的沉淀，等到打开酒瓶盖的那一刻，扑鼻而来的香气就仿佛人生硕果那般令人陶醉。我们喝的是酒，品的却是人生。

周一市场相对比较清淡，美国马丁路德金纪念日假期休市影响，当日波幅主要集中在亚盘。但是行情走势符合我们的预判：

1.黄金我们提到去看1345。上周四连阳打破了持续将近2周的高位阴阳交替洗盘整理，而后周五碎阳慢涨之后晚盘1333-1323急跌回撤午夜强势拉阳到达我们指出的1337-1338位置。

所以我们把1236到1326的第一波强势上攻，从V型反转的做底，到强势连阳的反弹定位为第一波多头。而1326-1306的高位洗盘反复成为多头的停顿和时间换空间的横盘修复，目前展开第二轮多头。

昨日如期亚盘依托1337-1335就直接展开快速反弹，到达我们提到的1345日内目标位了。而后欧美盘围绕1343-1340小整理。

2.原油月线5连阳，周线47-65的28美元的极强多头趋势。日线级别依托5日均线多头排列，所以近期看多做多思路不变，只多不空。

昨日我们给出的思路关注63.9附近做多，行情亚盘小整理欧盘回撤了一次64，而后晚盘反弹64.9，日线小阳符合我们的预判。





黄金今日1338-1337会是行情的关键。

1.1345为2017年9月份1357顶部之后的，第二个周一的跳空低开位置，行情回撤1345-1346也是缺口的回补，存在一定压力。

而且我们也说了尽管周线5连阳，日线多头排列，行情极强，但是靠近2017年1357高点附近依然看好短期有调整回落。

2.短线重点看4小时走势图，碎阳慢涨基本没有连阴，而且依托5 10日均线发散向上。1338-1337四小时10日均线支撑，昨日晚盘调整低点，1小时图的修正区间下轨支撑，所以今日行情的关键就看能不能守住这个位置。

那么今日操作重点看1338-1337能否守住，守住的话继续去看多做多去看1348-1352

如果跌破1338-1337，防止欧美盘进一步价格回撤去测试1332-1330，也就是日线出现阴线调整

原油继续保持强势思路，关注64.8-65的重点压力，下方今日注意64.2-64.1的支撑回撤做多



