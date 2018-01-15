小狼夏喜俊：黄金今日依托1334做多看1345

上周黄金原油行情简单回顾：

黄金上周行情我们之前定位节奏和思路，周初先看前面日线高位阴阳交替洗盘反复的延续，也就是继续看1236到1326多头趋势行情的停顿修复。周一7美金整理十字星，周二小阴线，周三双V上影线较长的纺锤阳，前面三个交易日完全符合预判走阴阳交替循环。所以操作上我们周一多，周二空，周三多的思路没错。1315-1316多到1321，1318多到1320-1321，1318空，1319/1320空到1310平仓，隔夜1315挂空到1308-1310，1317-1319空止损1321失误，1317多到1320。

周四受消息面影响，美元出现了急跌过山车，包括周五美元放量大阴线，单日跌幅将近120点。黄金周四持续小阳，打破了前面的阴阳交替循环节奏。周五碎阳慢涨，借助CPI数据反走1333-1323急跌之后午夜再度出新高到1338-1339。符合我们周五思路提到的上破1325继续走强，去看1337的思路。

那么整体下来上周行情的走势，是前半周延续了阴阳交替循环，后半周打破了将近两个周的洗盘整理进一步走高。也就是1236的多头到1326涨幅90美金之后出现了短暂的停顿和修复，而后继续的回归到多头趋势上。周线上来看更加明显，周线五连阳，极强多头趋势，这是自2016年之后首次出现周线五连阳形态。

原油结构相对明朗些，月线五连阳47到64的这波多头趋势走的很经典。价格停顿和回撤修复修正之后继续上行，而且大阳放量之后，回落小阴或者十字星停顿修复之后继续拉大阳，依托日线5日均线强势多头排列。周四冲高回落，高位墓碑十字星之后，周五探底测试63.1后反弹，先跌后涨继续走强。





黄金的大结构和方向经历了将近两个周的高位阴阳交替洗盘反复之后再度明朗化，我们可以把这个阶段定位为多头趋势的价格修复，采取的是横盘的反复进行价格修正，而没有大幅的价格回撤。1326-1306区间反复之后继续走强，展开多头的第二轮上攻。第一波幅度90美金，那么第二波首先去考虑测试2017年高点1357，其次就是2016年高点1375。

周五急跌洗盘，也是数据价格回撤的一种修复手法，只是大幅快速的急跌探底加了点洗盘，扫多的嫌疑。但是整体方向明朗，周线五连阳，日线依托5日均线多头排列，所以这周看多做多，空单不考虑。

早盘小幅破周五高点，今日重点支撑1335-1334附近回撤做多，止损1330，目标去看1342-1345

原油今日支撑63.9-63.8可多，上方去关注65附近压力



