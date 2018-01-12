小狼夏喜俊：黄金先观察1325压力亚欧盘能否守住

又到周五，一周的结束。我们还是要对这周的行情做个简单的回归和总结，每次周五的时候我们都会去梳理一周的行情，一是思路和节奏的重新复盘，而是去验证我们周评思路中的分析是否正确，以便有问题的时候及时做出调整：

1.周评思路中提到，本周继续高位洗盘反复，大区间1328-1306。

目前来看，本周低点1308，高点1328，完全符合我们的周评预判。我们说了行情处于多头乏力，1236-1326的90美金多头趋势的第三阶段趋势衰竭式，看多做多不适合太激进了，但是回调和反转信号没有，矛盾和多空分歧决定了行情只能陷入来回的洗盘反复。

2.阴阳交替的形态循环，是我们提到的本周行情需重点关注的走法。

上周四个交易日阴阳交替反复，而且幅度相对较大。本周一7美金整理十字星，周二小阴线，周三双V上影线较长的纺锤阳，前面三个交易日完全符合预判走阴阳交替循环。所以操作上我们周一多，周二空，周三多的思路没错。1315-1316多到1321，1318多到1320-1321，1318空，1319/1320空到1310平仓，隔夜1315挂空到1308-1310，1317-1319空止损1321失误，1317多到1320。节奏都抓到了，昨日周四，我们偏向看收阴，所以亚盘1320空到1316-1315，晚盘1320-1322再空后1322手动离场。美元极弱的情况下黄金最终打破循环收阳。

3.行情的来回高位反复，要么几美金整理，要么一个双V急涨急跌，要么阴阳交替循环。我相信最近市场大多投资者都应该已经懵了，昨晚说了洗盘行情是一波趋势中必然经历的，而洗盘的目的就是混淆市场，迷惑投资者，让原本明朗的行情变得复杂，分不清方向。

尤其美元，最近表现也是强弱不定，大阳大阴的急涨急跌。美元的整体弱势之下还是限制了黄金的回调幅度。





今日的黄金行情我们从几个方面思考和关注：

1.美元极弱的情况下黄金大的回调困难了。本周美元冲高回落，前面日线三连阳强势反弹，周三暴跌探底回升，周四昨日大阴线。

2.黄金本身昨日持续连阳，打破了8个交易日的阴阳交替循环形态，短线偏强。今日重点关注1319-1317的支撑。

3.四小时和小时线短线偏强，但是区间整理反复不变。1324-1325的上轨区间重点关注，四小时目前的主节奏是1325-1310的区间整理，也就是我们周评提到的区间。

那么今日黄金亚欧盘不动，重点观察1325-1324的压力，持仓不破，防止进一步回撤1319-1317支撑 如果跌破1317-1319依然考虑1324-1310的区间整理行情

如果持续不破，或者上破1325那么防止今日行情进一步走强

原油昨日冲高回落，大阳放量冲击64.8附近之后急跌63.5，日线高位墓碑十字星，或许五个月的原油多头要出现价格回撤的信号，日内重点看63.2附近支撑情况



