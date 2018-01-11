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有两位投资者订阅了我的信号。一位是国外投资者，在荷兰，一位是国内投资者，在上海。

11 一月 2018, 18:56
Li Liu
Li Liu
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有两位投资者订阅了我的信号。一位是国外投资者，在荷兰，一位是国内投资者，在上海。