小狼夏喜俊：黄金1328多头最后的疯狂，今日做空

周三市场再掀波澜，一则中国欲抛售美国国债的消息引发了巨大波动，美元急跌，一阴吞三阳，黄金白银短时间内急涨，欧元英镑大涨，日元暴跌。但是这并不是最刺激的，晚盘开盘之后所有品种价格又恢复到了消息前的情况。所以昨日大多品种都是双V过山车大洗盘，黄金这样的洗盘并不意外，完全在我们周评的预判之中：

1.周评思路中我们对于本周行情的主节奏定义，依然是高位大洗盘整理，同时关注日线阴阳交替的形态循环。

1236到1326的90美金多头趋势出现了停顿和乏力，而且陷入了趋势多头第三阶段趋势衰竭式，所以整体偏多但是已经不再适合激进多了。而调整却没有形成有效的气势，也就是缺乏明显的回调或者反转信号，所以行情就是高位的洗盘反复。

2.我们对本周行情的定义，1328-1306的区间整理。同时考虑日线阴阳交替循环的形态走法。

所以周一我们思路守住1318-1316看多，给出了1316-1315多，1318多到1321抓获小利润，当然全天波幅7美金，日线十字阳。

周二我们思路是看空做回调，收阴大概率。所以1318，1319/1320做空到位1310平仓。而后过夜1315挂空早盘又到1310-1308。

周三早盘急跌之后V型反转，1308到1328，而后晚盘直接再杀回来，到1316-1315附近。我们晚盘提到1317-1316的做多思路，是正确的到1320抓获小利润。这周截止目前只有一点小失误，就是昨日的幅度我们预判收阳但是只看到1317-1318附近，而行情借助消息直接破新高冲击1328有点意外。

对于当下的黄金行情，我要做一个大的节奏预判：1328的最后冲高回落或成为诱多，多头最后的盛宴，今日若能收阴，或者后面跌破1307-1305，我认为还是要往1285-1280回调。当然目前还需要进一步观察。





今日黄金操作，我们只有一个知识要点：

日线上周阴阳交替的形态循环，本周似乎延续的非常好。周一十字小阳，周二中阴，昨日冲高回落纺锤阳，那么今日大概率还是回落收阴。而且昨晚冲高回落之后，反弹多次都未破1320-1321压力，同时美元探底回升企稳，所以今日亚欧盘重点观察1320-1321压力，不破继续做空看收阴，下方关注1310-1307支撑。

亚欧盘观察，持续整理不破1320-1321压力，我们直接做空，破1322上方止损，目标去看1310-1307

后市一旦跌破1307-1305，还是我提到的思路深度调整去1285-1280

当然如果今日偏强，那么我们关注1324-1316的区间

原油符合我们的思路，大阳放量之后昨日如期停顿修复，借助EIA数据探底回升，我们提到的63.1附近做多思路很正确。今日关注63.3附近继续做多，去看64附近



