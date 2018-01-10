小狼夏喜俊：黄金今日继续阴阳循环还是深度回调？

有人不明白，也觉得我们前期1248-1246的中线趋势多单到1307平仓的有点早，那我今天给大家讲下我的理解：

1.这波多头1236到1326，整体波幅90美金。低位我们预判做底，无论从技术面还是美联储加息的基本面我们都预判了1240附近的底部，纸黄金纸白银这个附近通知大家买入了。但是现货并没有，而是等到1248-1246才布局多单，出局同样没有出到最高点。但是90美金的波幅，我们趋势单抓到60美金，而十几次短多累计抓获也有几十美金，可以说丝毫没剩。

行情变化，顶底的转化有端倪和信号，做单同样不要试图去进到最低点，出到最高点。如果这样，你在1320或许还在激进看多，思路不能提前调整过来。我们虽然没有出到最高点，但是留出了时间去考虑变盘，回调，高位洗盘的问题。所以在行情回调的过程中同样能够抓到，而不至于过分看多陷入被动。

喊出来，宣传出来的波段趋势单才能从头吃到尾，否则没有提前预判，思考，变盘之前的防备。攻，守，防才是实战的体系。

2.没人喜欢马后炮的老师，但是很多投资者自己却喜欢马后炮的谈论行情。

走出来的行情，谁都知道怎么做，但是未必谁都知道为什么会这么走。所以很多人只看到了行情的表明，也就是价格，但是没有看到结构和内在的东西。

所以才有了很多人行情走出来之后如果怎样，就可以多空全吃，如果怎样就可以一波翻倍的高谈阔论。但是实际行情要一点点看，操作要一步步来，思路要一个接一个。

每天给大家提到的思路和节奏都一一应验了。那么今日行情我们开始也先给大家抛出来两个问题：

1. 自上周二多头停顿，陷入高位洗盘反复阶段，日线连续多个交易日阴阳交替循环。本周初我们也是沿着这个主节奏操作的，周一做多，昨日做空，每天2单持续连赢。日线的5 10日均线失守，那么今日是否会继续延续这个循环收阳呢？

2.回调或者反转，永远是一波多头到达一定阶段要面临的问题。美元短期的强劲，黄金高位整理之后震荡回落，短周期的回调继续，但是暂时还不能确立大回调的开启，如果要确定必须有效跌破1305-1303区域，那么才会展开大回调去1285-1280。那么本周能否开启深度回调呢？





今日黄金行情最大的思考就是是否继续日线的阴阳交替循环，还是说延续昨日的回落展开深度回调的问题？

当然从目前角度来看，昨日一根阴线并没跌破1306-1305区域的近期关键支撑，只能说前期多头的极强式消失了，但是依然处于高位洗盘反复之中。所以目前直接谈深回调还是有点早。那么今日我们重点关注1306-1305附近支撑，守住的话继续考虑日线阴阳交替循环，注意探底回升1305-1317的整理。而如果跌破那么考虑深度回调，反弹继续跟空的问题。

隔夜1315挂空，完美成交到最高点，早盘触及1310-1309附近已经通知大家减仓先把握利润，余下的重点看1306-1305 如果亚欧盘持续整理不能跌破，我们选择离场

欧美盘考虑做1317-1306的区间整理，依然高位洗盘反复，日线阴阳交替的形态循环

而如果亚欧盘跌破1306-1305关键支撑，那么欧美盘反弹继续跟空看深度回调，短线1295-1294 中期重点看1285-1280

原油昨日提到的的61.8的支撑守住继续看多做多思路正确，但是行情午夜强势拉高，欧美盘多次测试61.8反复之后强势拉高63.5，日线2-3个交易日修正之后再度拉出大阳线 典型极强多头趋势，那么日内继续看大阳之后的小整理了



