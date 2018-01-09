小狼夏喜俊：黄金直接做空，今日收阴看1308

周一基本没有什么大行情，全天7美金波幅，早盘看似很强冲高1322之后，亚欧盘震荡回落测试1316附近，而后反弹晚盘3美金左右整理，日线高位十字星。行情虽然不大，但是我们操作上欧盘1316-1315空到位1320-1321，晚盘1318继续多到1320-1321还是有利润的。而且也符合我们周评和昨日思路中的预判:

1.首先我们定位本周依然是高位洗盘反复行情。多头乏力，但是回调缺乏明显信号，像上周一样日线阴阳交替反复整理。

大区间这周我们关注1328-1306的区间反复，预计20-25美金左右的高位继续洗盘整理行情。其次操作手法上看多但是不能激进追多，锁定区间做整理，关键位置可以尝试空。

2.整理行情，和高位洗盘反复行情都禁止追涨杀跌，既然是洗盘反复，最大的特点就是不延续，所以不要追单。

周初我们提到先关注日线的高位阴阳交替形态循环，所以昨日我们也提到了1318-1316的关键支撑亚欧盘重点关注，守住看收阳，也是我们昨日黄金做多的依据。

其实，这波1236到1326的90美金趋势行情我要总结讲几点：1.大数据的炒预期买事实现象。2.消息面不改行情内部运行结构，只是起到加速行情的作用。3.碎阳慢涨也是极强多头的表现，碎阳之后往往有放量中阳，大阳拉高。4.行情的顶底转换，做顶和做底都需要有信号，不要简单认为持续多头之后来个猛跌，持续空头之后来个大阳。趋势的转变一定是先有端倪，乏力，洗盘反复，再有变盘，V型反转的毕竟是少数。





没有只涨不跌的行情，也没有只跌不涨的行情。但是要明白，涨跌不是靠猜测幅度和周期，没有人规定一波多头一定要走100点，还是60点，也没有人规定一个趋势要走1个月，还是2个月。所以分析应该是客观的，以信号和盘面的变化为信号，而不是主观猜测。我们交易系统的核心：机械交易，K线为王，信号至上就是这个道理。

不是不回调，而且没有那么快的变盘反转，需要多头乏力，端倪出现，高位洗盘，逐渐麻木之后才回调。上周高位洗盘反复，昨日高位十字星收线，今日黄金操作就注意两个小点：

1.主节奏高位反复洗盘整理行情，多空即可操作，但是不要追涨杀跌。日线昨日十字星，今日循环看收阴大概率，关注1309-1306支撑。

2.美元持续强劲，短周期黄金一小时和四小时都是回调信号，所以今日看震荡回落。

黄金早盘1318-1319直接做空，止损1323，目标下看1312-1308

亚欧盘如果回落破了1313非农的低点，那么欧美盘反弹我们继续跟空去看1309-1307

原油走势充分说明，短周期要服从大周期，四小时的短线回调信号拗不过日线整体偏强思路，所以61.4-61.5反复徘徊之后午夜和今日早盘还是拉高，出新高测试62.5附近

但是早盘拉高未必延续，今日看高位反复，重点关注61.8附近支撑能否守住



