小狼夏喜俊：黄金阴阳交替反复，守住1318看收阳

上周行情简单回顾：

我们来看下上周行情，周一元旦休市停盘。周二早盘小幅探底1303之后，亚欧盘碎阳慢涨出新高到1314，美盘小幅回撤1311持续横盘午夜放量去1321，日线中阳；周三早盘急跌，亚欧盘震荡反弹美盘整理受阻1316-1317午夜探底1307回升收纺锤阴；周四早盘延续周三午夜的弱势，早盘1312-1306小幅下探之后V型反转，欧美盘一路走高去1326手中阳；周五非农利多行情冲高回落1322-1314区间整理收小阴。对比我们的总结，日线上周阴阳交替整理，整体偏多，但是比较反复，来回洗盘整理。看似要回调，但是信号不足，缺乏明显顶部反转信号，所以我们把这个阶段的行情定义为多头趋势第三阶段，趋势衰竭式，反复高位洗盘整理。

多头趋势行情，同样也分为三个阶段：萌芽期（可能是上个空头趋势的衰竭期，存在矛盾，所以行情洗盘整理反复），展开阶段（趋势实体部分，看多跟多要激进，否则错过主节奏，陷入被动逆势），衰竭阶段（趋势放缓或者出现反转，多头放缓但是无明显顶部反转信号，所以高位反复洗盘）。

行情自1236到1325的接近90美金的趋势行情，我们底部的提前预判，结构的准备锁定，长短结合。1248-1246波段趋势多，1254多，1264-1263多，1260-1259加仓多，1263多，1265-1266多，1270多，1278-1277多，1282加仓多，1283多，今日早盘1287再多，到1293，晚上1290-1292多又到1294。但是也不得不说，行情进入到1308-1312之后，我们似乎有些踏错了节奏。认为行情会直接展开回调，其实任何一波行情90%以上的顶底转换都没有那么快，都需要反复洗盘，和缓慢漏出端倪，然后变盘才能成立。





先定这周行情节奏，上周一元旦休市停盘，周二到周五阴阳交替高位反复，属于典型的多头趋势衰竭式，高位反复洗盘整理。行情所处阶段多头乏力，相对高位，但是空头缺乏明显见顶反转信号。所以这周行情的主节奏，我们依然定义高位反复整理行情，整体偏多但是不适合激进追多，关键压力位同样有回落可以可以尝试空，但是记住洗盘反复行情缺乏延续性，不要跟着行情跑。

上周ADP数据利空行情探底回升收中阳，周五非农数据利多行情冲高回落过山车收小阴，典型的数据不改整体高位洗盘的节奏。那么这周重点先看日线阴阳交替的形态反复，关注上方1325-1329的压力，下方1318-1316 1306-1305的支撑。

今日重点看1318-1316支撑，守住此位日线大概率收阳循环，操作上我们1318-1317做多，止损1313，目标去看1325-1328 尾盘1328-1330压力重点关注

原油上周三大阳放量拉高测试近几年高点62附近持续短暂的停顿和回撤，日线高位十字星外加周五小阴线，但是整体多头完好，周初重点看61.5-61.4支撑，守住看多做多不变，跌破防止短线的价格回撤修复



