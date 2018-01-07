小狼夏喜俊：黄金下周会继续洗盘反复，我们如何应对？

保持健康这件事，听上去挺复杂，但其实如果在4个关键的地方来点小改变可能就会大不一样。只要动的多一点，吃的健康一点，睡得好一点，在抽空让精神放松一下就好了。事情都是彼此关联的当你动的多了，可能就感觉压力小了。睡的香了，可能就想吃的健康点，好点了。积极的改变都是一个接一个，再接一个。很快，你就会知道健康的选择有多明智，你对自身的健康状态越清楚，对自己的了解也会越全面，就这么简单。

所有的事情都是想通的，生活，人生如此，投资亦如此。没有大格局的预判和把握，怎么可能在短线和中期的操作上克敌制胜。我相信从没有谈过反转，预判顶底，大节奏把握的人是布局不出来波段趋势单的，除非行情走出来他多空的趋势单都有，这个你懂。没有行情归类和每一类行情特点走法的研究，又怎么能够在对应的行情采取对应的操作手法呢，一招鲜吃遍天的说法是有局限性的。

行情自1236到1325的接近90美金的趋势行情，我们底部的提前预判，结构的准备锁定，长短结合。1248-1246波段趋势多，1254多，1264-1263多，1260-1259加仓多，1263多，1265-1266多，1270多，1278-1277多，1282加仓多，1283多，今日早盘1287再多，到1293，晚上1290-1292多又到1294。但是也不得不说，行情进入到1308-1312之后，我们似乎有些踏错了节奏。认为行情会直接展开回调，其实任何一波行情90%以上的顶底转换都没有那么快，都需要反复洗盘，和缓慢漏出端倪，然后变盘才能成立。





在此，我们把多头趋势行情的几个阶段和走法特点，应对策略再一一回顾下：多头趋势行情，同样也分为三个阶段：萌芽期（可能是上个空头趋势的衰竭期），展开阶段（趋势实体部分），衰竭阶段（趋势放缓或者出现反转）。

行情自身特点：

1.萌芽式存在前期趋势是否延续，和行情是否存在反转见底的矛盾。所以缺乏明显的多空方向。行情洗盘，整理反复。

2.展开式，一蹴而就，放量不反弹，人人看多但是做不到多。踏空之后甚至会不断的去选择关键压力位尝试空单，而被动逆势。

3.衰竭式，多头力度放缓，幅度缩小，主多明显，但是多反复。是否有二次冲高不确认，而且多头整体运行了一段时间，幅度也差不多，但是没有明显的做顶反转信号。

我们来看下上周行情，周一元旦休市停盘。周二早盘小幅探底1303之后，亚欧盘碎阳慢涨出新高到1314，美盘小幅回撤1311持续横盘午夜放量去1321，日线中阳；周三早盘急跌，亚欧盘震荡反弹美盘整理受阻1316-1317午夜探底1307回升收纺锤阴；周四早盘延续周三午夜的弱势，早盘1312-1306小幅下探之后V型反转，欧美盘一路走高去1326手中阳；周五非农利多行情冲高回落1322-1314区间整理收小阴。对比我们的总结，日线上周阴阳交替整理，整体偏多，但是比较反复，来回洗盘整理。看似要回调，但是信号不足，缺乏明显顶部反转信号，所以我们把这个阶段的行情定义为多头趋势第三阶段，趋势衰竭式，反复高位洗盘整理。

下周预计这个高位洗盘整理仍然会继续，日线整体多头没改变，短周期尽管回调信号，但是不成气候，所以下周我们继续关注大区间1326-1300的洗盘反复，操作上注意几点，激进追多不可取，但是回调没有完全确立的情况下也别那么激进的看空，关键位置尝试空即可 不要跟着行情跑，记住洗盘反复行情缺乏延续性 暂时关注阴阳交替反复的形态循环，关注1306-1300支撑，上方1322-1326压力

原油整体偏多，大阳放量之后十字星停顿，周五继续小阴线整理，62附近近3年的2015年高点重要性可见一斑，但是下周整体守住61继续看多做多不变



