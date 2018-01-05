小狼夏喜俊：这次非农，黄金可能要出大事了

2018年的非农首秀，

那么到底昨日的站稳收阳的反弹，能否重回强势，还是局中局的最后一次加速赶顶诱多？目前市场充斥着两大观点：

1.强势，典型的多头行情。

其实我们周评对这周的行情定义为，看多但是不适合做多，或者随时会展开回调行情，也就是多头趋势的第三阶段趋势衰竭式。

但是实际行情走法上来看，周二探底碎阳出新高，周三高位整理回撤纺锤阴，周四早盘下跌虚破5日均线，而后反转收中阳。整体还是偏强运行。

2.高位反复洗盘整理，调整随时会开启。

这种观点是我一直比较坚持的，黄金1236的底部反转持续连阳走的过快，无回撤虽然短线是强势，但是整体没有底部的反复洗盘筑底，会限制多头的幅度。另外就是短周期的回调信号，四小时形态出现调整信号，尽管昨日强势拉回去，但是今日亚盘再度震荡回落，目前还是很明显的调整信号。

到底今晚的非农，是按照我们早间博文提到的1316附近的支撑守住整体偏强整理，还是说数据利空之下行情借助非农展开回调，同时收阴走日线高位阴阳交替洗盘整理呢？具体那种我们拭目以待。





我们来从几个方面剖析下非农：

1.技术面ADP利空但是行情反走，探底回升，但是非农未必这么走。因为目前短周期小时线和四小时依然是弱势回调信号。

但是此次非农的数据预期来看，大概率利好美元，利空黄金。

2.技术面来看，本周高位反复整理，日线有可能最好的走法就是阴阳交替高位洗盘，也就是今日收阴大概率。

同时1316-1315重点关注，今晚多空分水岭。

那么今晚非农，目前来看大概率下跌收阴，而且如果真的这么走，那么行情有望经过一周的反复之后借助非农展开调整

重点看1316-1315支撑，跌破继续加大回撤，去考虑1306-1302/1300支撑，那就是顺势跟空

如果数据反走，企稳1316-1315附近支撑，那么晚盘行情估计不会太大，考虑1326-1315的区间整理，也就是下跌幅度会大些，而上涨幅度可能不大

原油大阳之后，昨日高位十字星整理，今日横盘之后欧盘急跌，也足以表明62附近前期历史高点的压力之关键，那么晚盘重点看61.2-61.1附近守住继续看多



