小狼夏喜俊：黄金依托1316多看1334，忽视非农

又到了周五，而且还是非农日，总是喜欢在一周结束的时候总结回顾这一周。做的好的时候去回顾思考那些思路和节奏预判和把握的好，后期继续保持，而不好的时候同样会反思总结，那些地方失误或者犯了错，后期避免。交易，人生，就是一个纠错和学习的过程，不断的积累，沉淀，蜕变的过程。

1.整体这周的行情我们可以重新回归到周评中提到的高位偏强反复行情。非常关键的时间节点加上拐点行情，所以存在回调和延续强势多头的矛盾。也许太渴望调整，人总是这样的，空头的时候渴望企稳多头，多头的时候幻想回调空头，失去了才会想念。

2.整体保持强势多头，走法很有特点。

周一元旦休市，周二早盘小幅下探1304之后继续碎阳慢涨，还是前期的形态循环和走法，欧盘新高美盘1311附近整理午夜放量强势拉高到1321。

周二承压隔夜的1321高点早盘急跌到1311，市场一片看多的情况下早盘急跌，亚欧盘反弹受阻1315，美盘1316-1317附近整理之后午夜出现回落至1307.4，市场一片看多的情况下日线出现了纺锤阴调整。

周三早盘小幅下探，1310-1306，而后企稳缓慢震荡反弹，晚间ADP利空的情况下行情快速探底回升，午夜继续破近期高点去1325附近，日线重新收阳。

3.强势回顾，但是依然不是激进追多的阶段。

日线连续18个交易日，除了圣诞元旦假期休市，实际16个交易日，1236到1325涨幅90美金，周二的纺锤阴属于第二次收阴调整。典型的极强多头趋势行情，但是从本周走势来看，高位洗盘反复的强势，所以依然不适合激进追多，尽管整体要继续保持偏多思路。





今日行情的重点，无疑就是晚间的非农，但是我们还是要重复说几点：

1.消息对行情的影响，我始终坚持大消息比如战争，大选，突发事件你是预测不了的，而对行情的影响会造成短时间的冲击。而小消息，比如ADP，非农，失业金，CPI，加息，会议纪要等一些数据，影响和改变不了行情内在运行结构，只是起到加速行情的作用。

2.整体偏多，ADP利空行情探底回升，非农预计也是这个循环，大跌不可能，利空探底回升大概率。

3.今日重点支撑关注1318-1315区域，而上方压力1329-1334。

那么今日我们可以忽视非农的影响，重点关注1318-1316区域，守住这个位置保持偏强整理思路，看多做多

故亚欧盘回撤只要不破1318-1316关键支撑，我们就是做多，止损1313，目标去看1328-1334

原油62附近近3年的高点，2015年高点，整体近期多头强势，但是周二放量大阳线拉高遇阻62压力，周三如期小阴修正，今日我们关注61.6附近支撑继续做多



