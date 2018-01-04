小狼夏喜俊：黄金早盘继续空，今日要破1300

做行情我认为永远都是这样，有思路有节奏，有大的周期和结构的预判，看大做小。不要试图去吃完所有的行情，也不现实，毕竟一波行情你需要提前预判，真正的出现端倪和信号之后再去布局，有试仓有建仓加仓的过程，有提前预判的风险离场。而不是在最高点离场，除非写出来的宣传，而不是做出来的获利。

今日的行情我先说思路，上干货：

1.碎阳慢涨的行情，碎阳是极强看似单日幅度不大，但是持续上涨不回调。这种碎阳之后往往有放量中阳大阳拉高，而放量之后往往急刹车。

涨的时候16个交易日的碎阳慢涨85美金，跌的时候也不会反弹，3-5个交易日直接就会跌破30-40美金。

2.短周期的顶部反转信号，昨日我们解读过了，小时线的高位黄昏之星，四小时的看跌吞没。夜间借助美联储会议纪要探底1307.4之后反弹1316，不过我们过夜1314-1316空单完美止盈1308.5最低点。

短周期调整带动日线停顿和修复，所以看似16连阳的极强多头格局，如果要调整也会很快。所以今日的行情我们可以直接确立顶部反转，确立回调开启，而且看好日线大阴线。





从周评中我们提到波段多单1307平仓，目前来看我们预判的稍微早了十几美金，但是整体结构和大方向一点没错。85美金的趋势多头行情，我们波段单就拿了60个点，短线更是十几次做多。拐点的时候出现了一点失误，但是行情还是回到了我们预判的轨迹上。

短周期小时线的高位黄昏之星顶部反转K线组合，外加四小时的高位看跌吞没K线组合，而且昨日晚盘反抽测试1317高位整理之后午夜过山车探底回升，早盘持续下跌确立了这个形态的有效性。所以今日我们继续看跌，尽管日线持续连阳强势之后的转阴我们不需要等待就可以确立这波调整，因为形态走法上还有一个就是碎阳之后必放量，而放量之后的回调一定是急跌，同样不会给你反弹机会。

隔夜1314-1316空单完美止盈1308.5（我们提示带1308.5止盈，不带止盈就算看到夜里也未必抓到这波急跌）

早盘1310我们继续跟空，目前到位1306小盈利，亚盘关注1304-1303 而后欧盘反弹关注1308附近的反弹压力继续做空，今日我认为破1300大概率，关注1298-1296位置，日线中阴收线

欧盘和美盘1314-1316坚持做空看回调，休息前让大家带1308.5止盈，夜里探底1307.4反弹1316，我们完美止盈最低点。



