小狼夏喜俊：中线多获利60美金平仓，短1307做空

时间匆匆而逝，转眼间2017就过去了，新的一年即将开启，人生就在这样的结束和开始中循环反复。过去的一年，有过遗憾，也享受过或大或小的喜悦，也许疲惫还未结束，也许烦恼还未解决，但无论如何，都给自己一点仪式感，愿你收拾好心情重新上路，2018遇见更好的自己！！！

2018年开年，第一个交易日我先说几件大喜事：

1.不论是1205到1357的2个月多头趋势行情，还是1357到1260的1个月空头趋势，以及随后的2个月三角洗盘整理。包括美联储加息之前的2周空头和加息之后的反转多头大的结构和运行轨迹完全在我们的预判之中。

大方向对了赚大钱，尽管中途有小失误。所以这轮1248-1246的波段趋势多单，思路很坚决，持仓很到位，短期1307可以直接平仓获利60美金。新年第一份礼物。

2.12月13号让大家买入纸黄金（265元/克），纸白银（3.36元/克）基本买在了最低点。截止目前纸白银收益率接近6%，非常不错。中线思路的也是平仓，如果想拿大周期长线的过程可能要起伏些，但是未来可期，而且我们的价格很有优势。新年，第

上周行情思路简单回顾：

周评中我们提到的元旦前后见1300兑现了，而且我们当时指出前面2个周黄金借助美联储加息迎来多头反转，筑底阶段已经完成，后面就是多头展开加速阶段。

周一圣诞节休市停盘，周二早盘依托1373支撑直接快速拉高，而后陷入高位横盘停顿之后美盘和午夜继续拉高。我们1278-1277多到1283-1284。周三依托早盘1281-1282继续碎阳慢涨到1286，美盘前回撤1283之后再度上行午夜创新高。我们当天1282早盘加仓多，晚盘1283回撤多全部抓获。周四和周三的走法和形态一样，早盘依托1287碎阳慢涨欧盘出新高，美盘急跌回撤1290-1289再度反弹冲高。我们当天1287早盘多，晚盘1290回撤多又是全部抓获。周五尾盘破1299-1300的关键压力大阳拉高，尾盘放量，日线三个周持续碎阳反弹，上周四连阳。我们是长短结合，趋势多单大底，短线一路看多做多，收获满满。





今日或者本周的黄金操作思路围绕几点：

1.大的结构和方向我说了，1236-1307涨的过快过急，中期幅度有限，缺乏长时间的筑底洗盘反复整理阶段，V型反转的见底顶多是大宽幅整理。

所以大结构上我预期中期会有一个1310-1270的高位洗盘反复整理阶段。

2.短期行情，讲一个走法特点，碎阳慢涨也是强，后面往往有放量中阳，大阳拉高动作。但是放量拉高之后的第二个交易日往往不延续，所以上周持续放量尾盘突破拉高之后，今日大概率走回落。

黄金1248-1246的黄金波段趋势多单获利60美金1307全部平仓

非农周主做整理，短线早盘1307-1306直接做空，止损1311，目标1300-1297 （1298-1294区域本周重点支撑，失守防止短线见顶）



