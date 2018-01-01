小狼夏喜俊：中线1248多明天平仓，非农周看点

把握了主结构和主方向，获利自然不是问题。看我们每次周评的预判和思路，行情每次关键拐点特殊时期，我们总是最先洞察行情的异常和变化。最先锁定和提前思考布局。

1.加息之前的两周，行情虚破冲高1299，急涨拉高1289，但是我们坚持看空做空，加息之前保持做空思路，连续空了两周，收获满满。

2.加息之日就是反转之时，波段中长线操作的布局，底部的预判和时间节点的丝毫不差，1248-1246波段趋势单截止上周五1308高点获利60美金，长短结合就是最好的证明。

3.行情归类总结，特点摸清手法找对。极强碎阳慢涨展开只多不空，加息之前只空不多，关键拐点有个别试错出现小失误是为了更好的上车抓到主节奏。

一个称职的分析师，就是应该引路，抛砖引玉，在关键时刻率先散户洞察行情先机和变化，带领大家更加清晰透彻的分析和理解行情。制定对应操作手法，带领大家风控第一，少走弯路，调整大家的心态，辅导大家走向少亏钱，不亏钱，持续稳定收益的道路。

对后面的行情我先做几点预判，给大家上点干货：

1.加息前的空头，加息之后的反转多头，我们都看到做到了。上周末指出元旦前后见1300，一路做多两周做了十几次多行情也兑现了。

2017年全年震荡反弹，整体偏多这是肯定的。但是这轮1236的反转多头幅度多大，能走多远，成了我们现在最需要思考的问题。

反转过快，走的太急反而难走太远。3周涨70美金，而且行情一直连阳慢涨无回撤，这种行情肯定强，但是幅度后期绝不会太大。所以未必能过1330-1357，1300-1310区域我们要重点观察和关注，防止到此为止，展开反复。

2.1236的低点后市不会破掉，但是行情也很难一直这样持续的极强多头，但是中短线都是明显强势，无做顶反转信号。而且这周非农周，所以我预计行情高位偏强整理为主。大回落不会有，但是一直向上周碎阳上涨也不会了，要停顿反复了。





下周黄金行情的几大看点：

1.碎阳慢涨也是极强多头的一种表现，持续连阳不回撤不是不强，而是逼空慢涨，温水煮空头。碎阳之后有放量中阳，大阳拉高。但是放量之后往往难延续，要调整或者回落。周五尾盘放量强势突破拉高，今天休市，明天防止回撤高位整理。

2.短线偏强主多没变，但是多头幅度估计差不多了，当然没有明显顶部反转信号之前不预测顶部，不猜顶，主多操作。

3.一周反转，两周碎阳慢涨，周五尾盘放量拉高，元旦休市加上非农周，这周行情估计波幅不会太大，偏强高位修正为主。操作节奏上主多为主，但是不再适合高位激进追多，而且特别关键位置可以考虑做空。

波段1248-1246趋势多单，持仓两个多周，截止上周五1308获利60美金左右，明日周二开盘可以直接平仓，此单非常完美和成功

纸黄金265建仓，纸白银3.36建仓目前价格273和3.54附近收益也很不错，中期操作可以考虑平仓，长线看1-2年周期的话可以持仓

短线，下周我们关注1306-1312区域压力，下方依次1300-1297 1292-1290 1283-1280 1272-1270支撑



