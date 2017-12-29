小狼夏喜俊：收周线月线年线，黄金今日有大动作

有波段，有趋势，有短线。最近黄金所有波幅全抓，基本没损单。

1248-1246波段趋势多，1254多，1264-1263多，1260-1259加仓多，1263多，1265-1266多，1270多，1278-1277多，1282加仓多，1283多，今日早盘1287再多，到1293，晚上1290-1292多又到1294。

从头吃到尾，丝毫不差，连汤带肉一起，一点没剩。

今日非常关键，收周线，收12月份的月线，收2017年的年线，而且行情持续碎阳慢涨两个多周，遇到这种极其关键的时间节点，是不是会出什么幺蛾子行情呢，我们给大家娓娓道来。

思想决定人生高度，与谁同行决定你能够走多远。

这波60美金的多头趋势行情，我们可谓从预判到执行到完美无瑕，天衣无缝，基本没有浪费任何1美金的行情。

1.美联储加息为分水岭，指出加息之前保持超预期的空头走势，而且下破了两个月的三角整理诱多之后下破。而加息之后，我们从历年加息的形态走法，黄金本身技术面的走势都指出，加息之日就是反转之时。

未雨绸缪，决胜千里之外。别人的预期，不过是在我们的预测和计划之内的行情。

2.典型的慢涨碎阳多头走法

分类行情，采取对应的操作手法。日线企稳，均线交叉，连续14个交易日持续连阳，只有一根小阴线，一个十字星调整，虽然单日涨幅不大，但是慢涨碎阳也是极强走法的一种。四小时依托5日均线上行，基本没有任何回撤。所以我们必须和坚定，丝毫没有动摇，一路看多做多。





黄金我们目前从中长线和短线考虑：

1.中期来讲，原计划这波多头趋势行情，我个人比较看好测试1330-1357的2017年高点，甚至在2018年上破展开。但是由于缺乏长时间的低位反复洗盘筑底，幅度或许没有那么大。道理很简单，根深才能叶茂，静水流深，涨的过急反转过快，走不了太远。所以目前这轮多头重点关注1300-1310区域。

2.短线，持续连阳极强，看多做多的思路依然没变。但是今日非常关键的时刻，而且临近1298-1299的关键位置，加上行情两个多周的碎阳慢涨走势，今日可能有大动作。过山车高位洗盘可能性非常大。

故黄金1248-1246波段趋势多单目前获利接近50点，大家暂时提损1280，关注1300-1310区域情况，如有变动我们即时指导大家

短线今日关注1299-1286的区间，如果亚欧盘继续碎阳慢涨测试1298-1299可以考虑做空一次，日内任何时刻回撤1287-1286都可以做多，止损1282，目标回看1294-1296



