小狼：看懂这个就会做趋势行情，晚上加仓多

特别要讲下趋势行情的走法特点和应对策略：

空头趋势行情，同样也分为三个阶段：萌芽期（可能是上个多头趋势的衰竭期），展开阶段（趋势实体部分），衰竭阶段（趋势放缓或者出现反转）。

行情自身特点：

1.萌芽式存在前期趋势是否延续，和行情是否存在反转见底的矛盾。所以缺乏明显的多空方向。行情洗盘，整理反复。

2.展开式，一蹴而就，放量不反弹，人人看多但是做不到多。踏空之后甚至会不断的去选择关键压力位尝试空单，而被动逆势。

3.衰竭式，多头力度放缓，幅度缩小，主多明显，但是多反复。是否有二次冲高不确认，而且多头整体运行了一段时间，幅度也差不多，但是没有明显的做顶反转信号。

A.趋势中途常见的修正手法：时间换取空间的横盘时间（极强式不回落，靠消耗时间修复指标和蓄积上涨动能），另外一种就是价格回撤修正。

B.常见形态，横盘整理，三角整理，早盘涨修复再反弹，快速急跌不改强势，慢整理小K线之后的放量行情。





趋势加仓手法的合理使用（整理行情或者亏损单不适合加仓，真正的加仓就应该是顺势的，持仓浮赢的情况下加码）。

我们从美联储加息前的看空，加息之日反转看多，波段趋势多单布局，短线一路看多，做多，加仓多。1248-1246波段趋势多，1254多，1264-1263多，1260-1259加仓多，1263多，1265-1266多，1270多，1278-1277多，1282加仓多，1283多，今日早盘1287再多，又到1293。 从头吃到尾，丝毫不差，连汤带肉一起，一点没剩。

今晚的黄金行情，就从两个方面简单思考：1.幅度上每天8-10美金左右的碎阳慢涨行情，周二低点1273，夜里高点1283.7；昨日低点1281，高点夜里1289；今日低点1287，预计晚盘高点1297-1299附近。2.四小时5日均线之前没回撤的极强行情，只多不空思路，看多加仓多就对了。

波段1248-1246趋势多单，目前获利45美金左右，触及到1300-1310区域我们要观察，此轮多头展开过快，筑底时间不够，要防止后期高度不大

短线早盘1287多，已经到位1293目标位，减仓之后余下提损继续看1297-1299

晚上1292-1290区域继续加仓多，破1287止损，还是去看1297-1299



