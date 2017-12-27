小狼夏喜俊：黄金顺势继续加仓多，今日看1289

特别要讲下趋势行情的走法特点和应对策略：

空头趋势行情，同样也分为三个阶段：萌芽期（可能是上个多头趋势的衰竭期），展开阶段（趋势实体部分），衰竭阶段（趋势放缓或者出现反转）。

行情自身特点：

1.萌芽式存在前期趋势是否延续，和行情是否存在反转见底的矛盾。所以缺乏明显的多空方向。行情洗盘，整理反复。

2.展开式，一蹴而就，放量不反弹，人人看多但是做不到多。踏空之后甚至会不断的去选择关键压力位尝试空单，而被动逆势。

3.衰竭式，多头力度放缓，幅度缩小，主多明显，但是多反复。是否有二次冲高不确认，而且多头整体运行了一段时间，幅度也差不多，但是没有明显的做顶反转信号。

A.趋势中途常见的修正手法：时间换取空间的横盘时间（极强式不回落，靠消耗时间修复指标和蓄积上涨动能），另外一种就是价格回撤修正。

B.常见形态，横盘整理，三角整理，早盘涨修复再反弹，快速急跌不改强势，慢整理小K线之后的放量行情。

美联储加息前后如我们预期，以加息为分水岭，加息之日就是见底之时，行情1236如期做底反转。从新回到2017年全年的震荡反弹上来，而且前面两周碎阳慢涨完成筑底，我们提出了几个观点：

圣诞，元旦假期休市影响限制行情幅度，但是不影响整体看多的主方向。其次前面碎阳筑底阶段完成，突破了1276-1278关键压力即将进入第二阶段多头趋势加速阶段，跟多看多要激进些。元旦前后预计可以测试1300附近。





今日的黄金思路和操作我们从几个方面思考：

1.昨日行情早盘开盘如我们周评思路，探底1273直接拉高，早盘急涨停顿修复之后晚盘继续刷新高点到1283-1284。

2.我们欧盘跟进的1278-1277多单再度获利。上周1263-1264多，1260-1259加仓多，1263多，1265多，1266多，1270多一路看多做多。而且这周我认为到了多头加速阶段，更是只多不空，激进多的阶段。

3.今日上方重点压力1287-1289，下方1281-1280支撑，重点防守就是昨日欧盘的回撤低点1277，不破此位继续看多做多。

前期1248-1246的趋势波段多单，目前获利34-36美金，继续持仓，关注1300-1330-1360

短线昨日1278-1277多单已经到位1283-1284，今日1282-1281继续加仓多，短线今日先看1287-1289

原油日线持续连阳，带动突破前期59双顶的高点压力，直接放量拉高测试60关口，那么原油重新回归强势，看多做多思路 昨日大阳放量之后今日停顿修复，回撤跟多小阳思路，关注59.5-59.3支撑



