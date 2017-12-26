小狼：黄金早盘冲高，短线激进多看1288

思路和结构我还是要反复重申，因为大方向和结构的准确把握，才能让我们先知先觉的预判和操作行情，而不是后知后觉的跟随或者后悔：

1.1236底部出现，技术面的日线多头趋势的筑底阶段经过接近2个周的碎阳慢涨已经基本完成，后市将展开多头加速阶段，也就是趋势的核心部分。这部分多头趋势将一蹴而就，跟随一定要激进。

2017年全年整体偏强，我们从未动摇过这波年底的多头趋势行情的到来，幅度上首先考虑今年1330-1357的高点。

2.美联储加息的行情分界点，加息之前保持看空做空思路，尽管1299虚破诱多但是没有改变我们的思路和看法。而加息之日就是反转之时的思路更是独到和正确。

技术面配合基本面的一波趋势行情，我们没有理由怀疑，也没有理由去猜顶做空。近期一路看多做多，1248-1246波段趋势多单已经获利30美金，短线1264-1263多，1263多，1260-1259加仓多，1265多，1266多，周五尾盘突破1270多就是我们对趋势行情操作的深刻认识。

上周行情简单回顾：

周一和周五波幅10美金，其他三个交易日波幅每天4-5美金行情，幅度很小。但是我们的节奏把握的非常完美。大的周期和反转我们预判很对，美联储加息之前行情虚破1299诱多我们坚持看空做空，一路空下来收获满满。而加息之后我们看反转，无论从历史的几次加息形态走法还是行情技术面本身我们给出非常精准的预判，加息之日就是金银见底之时。同时一路安排波段，趋势单，1248-1246波段趋势单，目前已经获利接近30美金。





定结构和方向：趋势的三个阶段一定要熟知，这样行情每个阶段的走法和归类，能够准确锁定，才能采取对应的操作手法。比如萌芽阶段的筑底反复，来回整理；展开式的一蹴而就只多不空，而且要激进跟随趋势；衰竭式的多头加速，最后的疯狂和高位洗盘整理。主思路决定了我们大的操作方向。

周评思路和昨日我们坚决提到，多头即将进入到第二阶段趋势展开式，元旦前后1300附近估计可以见到

而日内短线早盘小幅上拉，破周五高点，日内做多方向是确定的，周评提到1272就可以跟多，今日早盘回撤1273继续上行。那么欧盘停顿或者美盘前回撤我们继续跟多，空单不考虑，关注1284-1288

原油上周日线连阳，整体偏强。本周重点关注前期59附近的压力，而下方我们需要关注58-57.6的支撑

周五尾盘上破关键压力，1270我们果断跟多，提示带1276止盈过夜，完美止盈最高点离场。

1.前期黄金波段趋势多单，1248-1246多单目前已经获利接近30美金，从美联储加息之前我们就开始预判底部，真正加息之后也开始建仓多单。有思路，有执行，而且这单我提示很多次，提损坚决持仓，要么扫保本，要么趋势成立获利至少80-100美金。

2.纸黄金，纸白银，12月11号，我们让全线买入，波段趋势持仓，当时价格白银3.36，黄金266元/克，基本建仓在最低点。我个人也有买入，后期等公开。预计这波1-2个月10-15%收益率。



