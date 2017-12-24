小狼夏喜俊：黄金筑底阶段完成，1300元旦前后可见

圣诞元旦假期将近，市场休市，外加行情本身处于一个拐点的多头反转阶段，行情幅度看似很小，运行很慢，但是整体的结构和主方向是很清晰的。

1.加息前后的行情完全符合了我们的预判，而且延续了过去3年的4次加息形态走法，历史重演。

2.2015年底和2016年底的底部形成，都是在圣诞，元旦假期小行情中完成筑底，春节前后展开多头的有效上攻。这个也是我们一直坚持和认为的，这波多头后市幅度可期。

上周行情简单回顾：

这周的行情波幅不大，但是我们思路围绕主多和多头萌芽阶段的筑底反复思路，一路看多跟多，收获还是不错的。除了周初我们思路有点分歧，到底行情是低位反复洗盘整理，还是碎阳慢涨的强势筑底走法，失误了一单，也是本周唯一一单，后面全部都是多单，收获满满。

周一和周五波幅10美金，其他三个交易日波幅每天4-5美金行情，幅度很小。但是我们的节奏把握的非常完美。大的周期和反转我们预判很对，美联储加息之前行情虚破1299诱多我们坚持看空做空，一路空下来收获满满。而加息之后我们看反转，无论从历史的几次加息形态走法还是行情技术面本身我们给出非常精准的预判，加息之日就是金银见底之时。同时一路安排波段，趋势单，1248-1246波段趋势单，目前已经获利接近30美金。





趋势行情三个阶段，越是幅度和结构大的趋势形态会越完整，以多头趋势为例，趋势萌芽阶段（筑底反复阶段），趋势展开式（一蹴而就不回撤，趋势行情的核心和实体部分），趋势衰竭阶段（最后的疯狂和见顶阶段）。而1236的V型反转，借助美联储加息之后形成反转，技术形态上先是低位看涨吞没，带动修复，目前日线级别均线发散向上交叉，筑底阶段已经完成，后面看好进入趋势展开阶段，进行加速。

圣诞，元旦假期临近，市场休市，行情波幅不会太大，但是主方向和结构要清晰和明确，短线完成修复看多，中长线看涨不变关注年内高点1330-1345附近

那么下周重点关注两个压力，一是上周我们反复提到的1276-1278，周五尾盘触及，突破后将迎来放量加速阶段，其次就是1298-1300的近期高点

下方支撑关注1270-1268，严格意义上来讲下周1268-1266趋势上方都是只多不空

周一开盘回撤1272附近可以先多，破1268止损，继续关注1277-1278的突破情况



