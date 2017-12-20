小狼：黄金4阳加1阴后十字星停顿，继续做多

看似同样的走法，但是细节不同，行情运行就不同了：

1.上周五虚破1259-1260关键压力之后虚破诱多回落，周一开盘并未延续这个回落结构，而是早盘小幅下探1252之后，碎阳逼空一路震荡上行，基本没有回撤，而后美盘前急跌1256-1257回撤修复之后美盘继续出新高到1263-1264。

2.周二亚盘看似还是一个碎阳逼空上行，1260-1265附近，但是欧盘回撤美盘前出新高，再度形成一个诱多，美盘开盘之后震荡回落加大回撤，测试我们晚盘提到的1259-1260的关键支撑。

总结：非多头趋势展开式阶段，即趋势萌芽阶段，衰竭洗盘阶段，或者整理行情，这种偏强的走势，美盘前出新高要防止诱多，而美盘之后回落。或者美盘前出新高，美盘二次冲高不破新高都是先回落的行情。

结构我们重新梳理了：

行情并不是那么复杂的低位反复洗盘整理行情，毕竟前面2个月的三角整理下破，美联储加息之前向下测试1236已经构成了大结构的虚破诱空，美联储加息之后探底反转，后面就是缓慢开启多头。

所以我们看尽管周五虚破冲高回落，周一还是碎阳强势震荡反弹，周二美盘前冲高美盘后回落，日线十字星。日线连续6个交易日，4阳加1阴，外加昨日十字星修正，整体继续看涨。





1.强势结构不变，日线1236底部出现，连续6个交易日4阳加1阴，外加十字星修正。整体看多做多不变，价格停顿修复，强势行情中十字星就是停顿修复的一种。亚欧盘今日我们先看1265-1259的区间整理，而后上破之后继续去看我们昨日提到的1269-1272压力。

2.四小时上行趋势线，1236-1240-1253-1259压力，所以重点看1259-1258支撑，守住看多不变。

隔夜1264-1263多单，1260-1259多单持仓不变，没有单的1262-1261都可以做多，破1257止损，继续去看1269-1272

（以上建议仅供参考，仅代表个人观点不构成操作建议，望知晓）



