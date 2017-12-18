小狼夏喜俊：黄金亚欧盘1250能否守住非常关键

炒作半年的12月份加息落地了，行情也完全如我们预期的炒预期买事实，数据出来黄金白银直接拉高，低点出现V型反转。你的意外不理解不过是我们的预期，1个月前就开始反复强调加息之前黄金坚决看空做空，加息之后行情要见底反转。那么现在的问题来了：1236的确加息之后反转了，但是多头完全开启了吗？行情到了只多不空的阶段了吗？还是继续反复低位洗盘整理筑底阶段，或者还有一种市场观点认为是反弹只是空头趋势修正，后期继续回归空头下破新低？这些问题都应该是我们后面1-2周或者说12月份后半月重点思考的问题。

上周黄金行情简单回顾：黄金上周行情可以定义为反转行情，结束了1299之后的两周弱势空头行情，1236见底借助美联储加息炒预期买事实而反转。大结构近期完全在我们预判之中，当然日内短线操作也有小瑕疵失误。自1299的虚破诱多高位整理，我们就提到加息之前保持看空做空的思路，加息之后防止黄金白银迎来底部反转。思路一一兑现了，大结构和方向，走法形态的准确把握，获利自然水到渠成。1299到1236的两周极弱空头走势，日线空头连阴排列，上上周五非农探底回升十字小阳反弹修正，周一整理之后凌晨下破收阴，周二探底凌晨之后变盘收纺锤阳，周三美联储加息行情反走中阳拉高，周四停顿修复小阴整理，周五虚破1259-1260关键压力但是未能展开放量，虚破诱多再回落。





今日我们还是从几个方面来思考黄金的操作：

1.周五冲高回落，亚欧盘看似慢涨强势延续之前的反转破高，但是不延续。还是表明了我们提到的，12月份的行情差不多了，前面1280-1236空头回落，后面反转1236-1262幅度上来讲够了。就算多头见底也很难吃掉跌幅，最多下影线。何况多头节奏没有那么快。

2.短周期形态，四小时高位1259-1262还是存在很强压力，65日趋势均线向下发散，反弹乏力。而下方1251-1250附近又是非常关键的支撑。所以今日亚欧盘先看周五冲高回落的弱势形态延续，重点看1251-1250附近得失，如果跌破此位将继续加大短线的回调和区间幅度，如果不破我们今日就看1250-1259附近的区间整理。

短期洗盘反复主节奏，不破1242-1236我们认为筑底阶段，多空均可操作

今日重点看1251-1250附近得失，亚欧盘跌破此位我们欧美盘反弹跟空做偏弱的回调行情（目前我认为这种可能性比较小）

亚欧盘偏弱回落，低位整理不破1251-1250，我们找信号做多，今日做1250-1259的区间整理行情

原油近两周走势整体结构就如我们说的，三个月的多头乏力停顿，但是59的双顶没有展开大的回落行情，所以陷入了日线级别高位洗盘整理行情。日线3阳2阴再2阳这么来回的反复洗，下周继续关注小区间58.5-56.2，大区间59-55.8来回做

（以上建议仅供参考，仅代表个人观点不构成操作建议，望知晓）



