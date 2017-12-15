小狼夏喜俊：黄金底部出现，但多头展开需要过程

又到周五，每次到这个时候我们都会对这周前面行情做个梳理归类总结，这样能够更好的跟随和把握行情的运行节奏，更好的预判未来:

这周行情我们可以定义为反转行情，自1299的虚破诱多高位整理，我们就提到加息之前保持看空做空的思路，加息之后防止黄金白银迎来底部反转。思路一一兑现了，大结构和方向，走法形态的准确把握，获利自然水到渠成。1299到1236的两周极弱空头走势，日线空头连阴排列，上周五非农探底回升十字小阳反弹修正，周一整理之后凌晨下破收阴，周二探底凌晨之后变盘收纺锤阳，周三美联储加息行情反走中阳拉高，昨日停顿修复小阴整理。

当下行情的结构，我个人是这么认为的：

1.1236做大底可能性非常大。加息最大的利空行情如期反走，前面的下破三角整理探底本身就是次级结构的虚破探底行情。

2.即便底部出来，但是走法还需要筑底的过程。12月份高点1280，低点1236从幅度上来看12月份行情走完了，向下没空间，就是反转也要经历低位反复洗盘筑底阶段，没有那么快直接展开，大概率看好12月份收下影线的纺锤阴。

3.趋势行情的几个阶段我们要清楚，萌芽阶段，展开阶段，加速阶段，衰竭阶段，所以反转只是趋势的萌芽，要经历反复的洗盘整理才能真正的开启多头趋势。





今日的短线操作，我们来重点看看日线级别的K线组合形态：

1.结构上我说了，底部出现但是多头趋势并未完全开启，需要确认，也需要一个筑底的过程。所以12月后半月的操作，我认为只要不破1242-1236区域都是偏多的主方向，但是同时也要防止行情的反复低位洗盘整理。主多，空有合适的价格和机遇同样可以操作。

2.三角整理下破，两周的弱势空头相对末尾，行情出现一阳吞多阴的结构，这是一个日线级别的看涨吞没信号。四小时短周期1236哪个地方是一个早晨之星的底部信号，当然大趋势的展开这两个信号还不够，辅助指标也要跟上，比如均线交叉向上，MACD低位金叉，这些都需要时间修复。

昨晚就说了，筑底阶段必然需要时间，行情也会反复，让坚持看多的人不坚定，让心存侥幸看空的人也有小利可图

短线今日继续关注区间反复整理，上方1259-1260压力，如果突破将继续拉阳线

下方1252-1249区域支撑，短线强势的防守点就是1249-1248，区间整理思路，主多

原油3阳2阴反复洗盘，结构上就是日线高位洗盘整理行情，我说了这种行情不要追涨杀跌，锁定区间无脑多空，不考虑K线大阴大阳，防止关键价格虚破不延续，今日小区间57.3-56.2，大区间关注56.5-58



