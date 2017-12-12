小狼夏喜俊：午夜新低先震荡反弹，1248今日关键

美联储加息周，2017年全年第三次加息，炒作了半年终于迎来了兑现时刻。全年整体黄金偏多整理，经过2个月的三角整理行情下破符合我们之前反复预期的，美联储加息之前炒预期黄金走空头，而真正的加息之后往往是买事实，而且结合近3年的4次加息行情都是这样的走法，所以后面我们就要重点看能否兑现我们预期的第二部分，加息之后黄金白银迎来阶段性底部，展开多头上攻。

周一黄金原油的行情表现依然非常激烈：

1.原油上周初下破56.8-57的颈线支撑位确立59日线双顶形态之后，放量下跌最低测试55.8，和我们提到的55-54.5还是有一定差距的。而后周四并未延续周三的中阴放量弱势行情，企稳反弹，周五继续慢涨走高。昨日反复之后午夜继续拉高，日线三连阳。

短期原油再度陷入多空不明，日线高位洗盘整理，我们说了操作多看少动。

2.黄金日线自1299的虚破诱多连续两个周的震荡回落行情依然主导美联储加息之前的行情节奏。

上周4连阴之后周五非农探底回升十字小阳整理，昨日亚欧盘震荡走高，多次上攻没破周五1252的高点而后凌晨之后再度放量下跌。其中欧盘时段的四小时企稳信号形成诱多形态。





两种思想目前左右我们，一种是从大的周期和时间节点上来讲，比较看好近期也就是美联储加息之后黄金白银出现大的底部，展开年末的最后一轮多头趋势行情。另外一种就是短线并无明显做底企稳信号，而且各技术形态稍微偏弱，尤其日线依然处于弱势之中。

所以短线的偏弱整理，但是并不适合激进跟空，而中期的看涨却在无明显底部信号形成的情况下不好直接布局。那么日内行情我们要注意，午夜下破刷新低点到1240-1241位置，那么今日亚欧盘先看震荡反弹调整，重点看1248-1249压力今日多空分水岭。

亚欧盘震荡反弹不破1248-1249我们美盘前后可以找机会继续做空看1240-1238位置，保持弱势整理思路

而如果反弹突破1248-1249，那么防止行情进一步向1254-1261区域反弹

原油日线高位洗盘过山车行情，不要追单，今日关注58.2-58.3压力，下方57.3-57支撑



