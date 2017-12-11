小狼夏喜俊：黄金周初弱势整理，1254下先做空

美联储加息周，2017年全年第三次加息，炒作了半年终于迎来了兑现时刻。全年整体黄金偏多整理，经过2个月的三角整理行情下破符合我们之前反复预期的，美联储加息之前超预期黄金走空头，而真正的加息之后往往是买事实，而且结合近3年的4次加息行情都是这样的走法，所以后面我们就要重点看能否兑现我们预期的第二部分，加息之后黄金白银迎来阶段性底部，展开多头上攻？

上周黄金整体主节奏的看空符合我们的预判，我们1274-1275-1276空，1268空，1249空也算经典。但是幅度稍微超预期，而且极弱下跌还是存在失误。而原油前半周的59双顶完全符合预判，57.7-57.9做空，57.3-57.5做空，56.9-57做空都都很不错。但是周四周五的反转变盘连阳就有些被动了。

近期行情，进入11月中旬之后我们反复提到和规划整体走势格局，而且重点解读了美联储12月加息对行情的影响：

1.总结近3年4次美联储加息，我们发现黄金都是加息前保持空头趋势行情，而加息之后2次小幅下探10-15美金急跌之后见底迎来多头反转，1次续跌2周左右见大底迎来反转，1次直接V型反转。

2. 短线各技术面整体偏强，而且行情属于结束2个月的三角整理之后的下破放量行情，但是我认为短线技术面的偏空左右不了整体的大格局。

年内整体2017年黄金偏强反弹，其次过往美联储加息的形态循环这次也不会例外，所以我保持这周低位反复整理之后，或借助美联储加息迎来多头反转，展开年底的多头趋势行情。





这周行情的重点，依然是周四凌晨3点美联储加息的问题。当下技术面弱势，所以周初我预期偏弱整理。

1.日线打破维持2个月的三角整理，从1299的虚破冲高诱多展开一路回撤，连续两个周极弱空头走势。加上周五非农的小阳反弹修正，9个交易日只有两根阳线，极弱形态。

2.小时线企稳反弹信号，上周1280-1243跌幅创年内最大单周跌幅，所以我们提到幅度不大了。那么周初我们先关注1243-1240支撑，上方1248-1249，其次1255-1256压力。

亚欧盘整理如果突破1248-1249，我们等欧美盘参考1255-1254附近做空，止损1260，目标1248-1245

如果亚欧盘持续弱势整理不能突破1248-1249，那么我们提前放空，去看1243-1240位置

原油周线连阴，三个月多头趋势以来首次连阴，日线收口陷入整理，上周初59双顶展开回调，但是幅度有限后半周反转，短线不明朗，多观察少操作



