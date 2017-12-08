小狼夏喜俊：非农90%冲高回落，公布做空点位

先要对当下黄金原油的整体行情做个梳理：

1.原油

周初我们确立59的日线双顶形态，三个月的多头趋势行情，一波三折，面临调整。行情洗盘诱多，下破56.8-56.7的颈线支撑位从而确立空头，我们去看55-54.5的调整目标。

前面一路看空做空，57.7-57.9空，57.3-57.5空，56.9-57空。但是周四的小阳反弹修正合情合理，大阴之后的停顿修复，但是今日持续连阳慢反弹，行情再度陷入了不明朗。所以这两日原油出现了失误。

短线原油再度陷入分歧，到底59的日线双顶形态能够回调多深，以及短线打破极弱持续连阳后面是整理，还是回归强势多头，还是诱多？也就是原油目前没了之前的明朗回调格局，短线操作要稍微稳健些了，多观察。

2.黄金方面





1.黄金周评中提到的美联储加息前一周空头行情兑现了，1290下大胆做空的思路兑现了。1274-1275-1276的坚持放空守空，1268的反弹空思路对了。

但是预判了这周的主节奏空头，但是没有看到跌幅这么大，我们说虚破1265-1260，但是行情实实在在的展开了极弱空头单边行情。所以幅度上和走法上也有误差，造成了这周黄金没有完全顺势做空，而是有短多整理的参与。

2.幅度来讲，这周高点1280，低点1243，基本差不多了，年内最大单周波幅。

这么来看晚间非农行情不会太大，预计如果幅度小1252-1240。

3.四小时极弱空头单边排列，基本下破了1270-1265之后没什么阳线，所以晚盘主空思路。而且美元强势反弹，为加息创造条件，ADP，失业金都是利多所以晚间非农同样大概率利好美元利空黄金。

黄金晚盘1250-1252做空，止损1256，目标1244-1242

极限反弹在1258-1259同样大胆做空，但是我认为这种可能性不太大



