小狼夏喜俊：黄金1263现价多看反弹，原油继续空

每天关注我们的博文分析，视频讲解，周评思路锁定一周行情主节奏，准确定位，让我们一周的操作都胸有成竹。做行情我们花更多的时间用在分析上，行情节奏定位上，只有高瞻远瞩，才能心中有数。花更少的时间和精力用在交易和持仓上，思路清晰，策略明确，每天1-2单肯定拿的住。频繁思路调整，多空转换，只会让自己搞晕，分不清多空。

1.黄金周评锁定本周主空节奏，非农周遇到美联储加息。而且我们总结了近三年的四次加息，加息前黄金一周都是弱势空头，而加息之后都是反转，展开趋势多头。

所以黄金这周我们坚持做空思路，周一周二行情波幅不大，1274-1275-1276坚决做空，持仓，思路不动摇，周二晚盘放量下跌到1268-1266。 昨日我们思路依然完美，黄金我们定位大阴放量之后的弱势整理行情，偏空但是不看好下方1260跌破，所以亚欧盘观察，欧美盘1268做空又到1263。

2.原油这波回落，我们完全锁定，日线多头一波三折，周线3个月的多头趋势面临调整，我们提前预判59附近双顶形态。

周一57.7-57.9空过夜持仓到57.2-57.1。周二探底回升V型反弹，午夜拉高诱多到57.9，我们跟进的短空扫损，但是大资金客户调损到58，升级波段空，直接看55-54.5目标位。非常完美。 昨日原油56.9-57附近继续做空，过夜如期惊喜到位55.8。





先说今天的观点：黄金低位反复整理，今日看好小阳反弹修正，关注1263-1262支撑，上方1270-1272压力，原油做空思路不变，波段目标55-54.5，短线只空不多。

黄金：1.1260附近八月份以来的低点，10月份非农探底回升的低点，周二放量下跌触及，昨日低位弱势整理一直没破，那么这个地方双底小反弹大概率。2.今日周四，明日非农，时间周期上也看好价格的小幅反弹调整。

黄金1263-1262直接做多，止损1258，关注1269-1272

晚盘看情况1271-1273区域找机会还可以短空

原油：波段57.5空单持仓，短线昨晚56.9-57空已经到位55.8 今日我们关注56.2-56.4区域继续等放空信号，空头趋势只空不多



