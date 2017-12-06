小狼夏喜俊：黄金兑现周评1260，那么今日如何做？

周五尾盘暴涨，1272-1289大阳拉高快速回落1280，但是我的周评用了3个小时写出来，总结和归类近3年的4次美联储加息前后对黄金市场的影响，于是得出两个现象和一个结论：

a.加息前，炒预期，黄金都处于空头行情之中，尤其加息前一周基本都是下跌行情。

b.加息后，或V型反转直接见底开启多头趋势，或低位整理或者续跌一段之后迎来多头趋势，买事实。

一个结果就是：一是加息前保持看空做空思路就对了，不要怕，周五暴涨不会改变下周我们看空的格局和信心，先看1290-1270的整理，而且下破大概率，甚至破1265-1260的区间都有可能 其次加息之后防止行情随时见底，注意年底中长线多头的布局。

这是我们周评博文中的原话，一字未改。博文周评博文题目我们给出1290下大胆做空看下破，很多人看到我们的周评来说，老师你傻了吗?周五暴涨，下周大家都去看突破1300，你还看空，误导人啊。我呵呵一笑，每个人的对错和真理无非就是在自己眼界中罢了。

横了两天，黄金昨日终于迎来了下破。而且就如同我们周评提到的，下破1270，测试1265-1260区域。我们思路也很坚决，周一周二布局1274-1275-1276空，持仓很坚决昨日到位1268-1266。但是尾盘幅度稍微超出我们的预期，看昨日未必破得了1265支撑，所以参与了短多扫损1263。而原油59附近近期日线双顶形态，我们依然非常坚持，周一周二57.7-57.9的空单到位57.2-57.1获利平仓，晚盘和凌晨探底V型反转，反复洗盘冲高，58短线重压，57-56.8水平支撑位重点关注。有失误，有经典完美布局，但是不回避止损，前面三周25单损3单，这周4单损了2单，目前连续接近30单获利25单。





今日黄金我们从几个方面思考：

1.行情进入到本周消息面引导走势。后半周ADP小非农，失业金，非农数据，需要重点关注数据行情。以及下周12月14号凌晨3点美联储加息问题。

2.黄金昨日放量下跌，跌破1270关键支撑触及8月份以来的低点1260附近，也就是10月6号非农探底回升的低点位置。午夜此位迎来小幅反弹调整，合情合理。

3.我个人认为美联储加息之前，整体保持偏弱走势，但是下方1260-1254区域不排除本轮弱势的低点位置，所以下方空间不大。但是加息之前不改变整体弱势思路。

4.关注顶底转化位置，1270-1271压力我们今日重点关注，亚欧盘反弹不破此位，继续跟空看1262-1260支撑。

黄金今日操作，亚欧盘关注反弹调整，注意1270-1271压力，触及可空，止损1275上方，目标1262-1260

本轮下跌底部预判，我个人暂时看1260-1254区域，具体波段多单入场关注提示，以实际信号和入场提示为主

原油探底回升，V型反转，美盘57-56.8的关键支撑，行情依然没有放量，周一下跌，昨日十字星整理，短线继续关注57.8-58压力，下方57-56.8支撑，依然重点思考59附近日线双顶形态大概率



