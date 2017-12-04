小狼夏喜俊：黄金跳空低开，反弹回补1279大胆空

其实你总要相信，无论你再好，也有人不理解你，讨厌你，故意针对你。不要因为别人的闲言碎语，就乱了阵脚，失了分寸，扰了心智，毕竟生活是你自己在过，你生活的全部意义不是为了让别人开心满意，而是负责让自己活得舒坦自在，所以你没必要耗损心力去跟负能量的人较真儿。

上周行情简单回顾思考：

整体除了周一的慢涨急跌虚破诱多超出我们的预期，其余行情完全符合我们的预判，美联储加息之前行情难上破，预计下跌探底的可能性较大，而且我们周一直接看到1275-1272，这周低点1270附近。行情的主节奏定位准确，操作执行获利颇丰。1293-1295空，1295空反复提示做空到位1287-1283，1283短多又到1288,1283-1282空到位1276-1274,1280-1281空止盈1274,1275-1277空到位1272。整个行情结构就是延续上上周日线三角整理的破位，进入到四小时上升通道进行整理，虚破拉高诱多高位整理之后再度回落，下破1283-1282上升通道关键支撑，再度进入到日线三角整理，而后周五测试1272-1270不破午夜凌晨暴涨，日线3阴2阳。





周五尾盘暴涨，受美国税改方案通过影响，美元急跌反弹，黄金冲高回落，而后我们周评坚决看空，这个主要是参考宏观基本面：

1.近三年的四次加息，2015年12月17号，2016年12月15号，2017年3月16号，2017年6月15号，每一次加息的特点我们周评进行了详细规划。加息前行情都处于空头之中，要么空头中途，要么空头趋势末端，这个就是典型的炒预期，毕竟加息短线利好美元，利空黄金。其次加息之后，行情要么直接V型反转展开多头，要么急跌或者续跌之后见大底反转。加上税改方案通过等近期美国的表现来看，12月份加息已定，那么加息前一周黄金的弱势或许也成了定局。

2.技术面，黄金三角整理和四小时上升通道交替反复，但是整体近两个月的整理都到了关键时刻，随时等待突破。周五暴涨冲高回落，今日开盘跳空低开，那么周内主空思路，今日反弹回补缺口继续做空，本周大概率下破1270，甚至虚破1265-1260一线。

非农遇到美联储加息，行情必然擦出火花，波幅加剧，操作机会加多，中长线机会到来，大家注意跟随我们把握

日内黄金反弹1278-1280区域我们做空，止损1284，目标1272-1270，跌破1270反弹继续跟空去看1265-1266 日内重点压力在1280-1281附近

原油上周继续探底回升，但是尾盘强阳拉高受阻前高59附近压力回落，周线继续收阴，短线四小时来看行情陷入整理，关注58.5-57的区间



