小狼夏喜俊：黄金亚盘修正后继续空，压力1280

行情完全符合我们的预判，持续将近2个月的三角整理我们做的非常棒，前面两周更是基本无失误和损单。而本周行情除了周一慢涨急跌超出预期，止损一单，后面再度完全回到我们的周评思路，美联储加息之前先跌后涨，高位整理之后先看回落去1275-1270，甚至1265-1260。昨日行情亚盘观察1283-1282支撑，持续弱势整理看下破看回落，欧盘1283-1282跟空，看1276-1274，晚盘到位1276反弹1281我们继续空，看1274-1272，过夜然让大家带1274止盈，全部止盈，起床收钱。

现在来回看周评的思路和当初我们指出的几个本周先看回落的几个理由，无疑非常的经典和完美：

1.美联储12月加息大概率，或者已经成为板上钉钉的事情。但是结合近几年的4次加息动作来看，每次加息前都是弱势，毕竟这个消息短期还是利好美元利空黄金的，而中长线或是卖消息买事实，也就是中线利多金银。

2.短线打破日线的三角整理之后，行情并未展开趋势，而是进入到四小时上升通道，而1298-1299就是上方压力，关键位置长时间徘徊，包括周一的慢涨急跌这都不是强势的表现，依然看整理防止回落。

3.美元短线反弹，日线连阳。这种情况下依然不看好黄金近期向上突破展开多头，还是要防止我们周评提到的先跌后涨，探底回升。

只有高瞻远瞩，对行情整体框架的把握和透彻的理解，准确的定位，才能让每一次出手和交易都胸有成竹，也才能让我们持续稳定的获利成为常态而非偶然。但是这类要给大家说，连赢不骄傲，注意清零自己，开启新的一月，年底行情的冲刺。





特殊时期，敏感关键阶段，上破非有效，虚破诱多为下跌做准备，但是这轮下跌也并不是真跌，美联储加息之后依然看好中线多头趋势行情的开启，局中局的行情和大框架，更需要眼光和实力。

1.昨日反复提到1283-1282的关键性，周三放量下跌测试四小时上升通道下轨支撑，但是和前面几次不同的是突破在即，消息临近，所以我看好下破。亚盘弱势不反弹，欧盘1282-1283我们直接做空，晚盘反弹1280-1281继续空，午夜止盈1274。

2.那么今日注意，日线连续中阴，短线保持弱势，但是1270为11月中旬低点支撑，同时三角整理下轨附近，加上小时线短线反弹信号，所以今日预计亚盘先反弹修正，欧美盘遇阻不破1280-1281继续空。

黄金亚盘观察，看反弹修正的力度，欧美盘不破1280-1281继续做空，破1285上方止损，目标依然看1272-1270一旦跌破继续去看1265附近

原油反复整理，周三周四都如我们预期的走58-57的反复整理，日线连续十字星，短线56.8-56.6支撑重点观察，多空分水岭位置



