小狼夏喜俊：黄金晚盘11点前后1283得失非常关键

今晚8点直播讲课，内容： 如何跟单才能少亏多赚走向稳定获利的道路？

时间20:00-21:00，大家记得拉上三五好友，搬好小板凳，准时听课。

直播地址，中金在线财视直播间，新浪一直播。我们只分享干货，来听一定会有收获。

看大做小，即便是日内短线也需要对中期和后市有预判和把握，因为短线单跟随了主节奏和方向胜算才会高，所以定行情的主基调很重要。而对于后市我个人的思路已经反复提到了：

1.下跌是为了更好的上涨。美联储加息临近，黄金本身2个月的整理也面临突破。

而对于加息前后的行情，我个人依然保持加息前弱势看获利，加息之后卖消息买事实，走2017年全年偏多的主节奏。

所以关注最近1-2周黄金将会有波段操作机会出现。

2.短线来看行情周初慢涨急跌拉高1298-1299，但是高位整理两个交易日昨日再度杀跌回落。

四小时上升通道是当下短线行情的焦点，如同上方1298-1299的位置一样，虚破不延续高位整理之后再度回落，目前价格1283-1282这个位置也是通道下方支撑，如果这个地方今日不能有效下破，明日继续整理后面就又要反弹了。





提两个点和一个关键位置：

1.四小时上升通道当下主节奏，都是大阴之后缓慢企稳反弹拉高。注意形态循环，所以1283-1282如果今日不能有效跌破，或者反复整理到明日，那么防止企稳继续反弹。

2.这次唯独和前面1265 1270 1274的探底不一样的是，美联储加息临近，美元短线反弹，所以下破的可能也是有的。

一个关键点就是1283-1282的支撑，今日到底能否有效跌破的问题

晚盘暂时围绕1283-1282压力先做空，破日内高点止损放1286.5，去看1277-1274

如果延续到11点还不能下跌，要调仓出局或者考虑做多去看形态循环的反弹行情，四小时上升通道继续有效的问题了

原油要注意，回撤了周线的5日均线56.7附近企稳反转，短线要防止日线的价格回撤之后再度回归强势多头的情况出现，关注58.2压力一旦突破可以确认 晚盘依托57.5-57.3暂时看偏强整理



