小狼夏喜俊：黄金虚破诱多继续整理还是多头展开了？

美国感恩节假期休市归来，周一在没有什么大的消息面影响之下，金融市场汇市和贵金属，原油都表现出了很大的波动。

1。上周四周五黄金持续徘徊受压1292-1293压力，昨日亚欧盘慢涨逼空，一路震荡上行，突破1293关键压力，晚盘突破1297的近期高点冲击1299，而后快速杀跌回落陷入整理。

现在黄金最大的问题应该就是昨日的突破是否有效，还是说1297-1299的破位拉高是虚破诱多，而后继续回归整理反复呢？这个应该是我们短线思考的重点。

2。原油出现杀跌动作，尽管周线级别多头完好，日线级别上周五个交易日周一探底收阴之后，后面四个交易日持续连阳，典型多头走势。但是昨日受小时线和四小时短线回调信号拖累，原油直接跌破58.2的日线5日均线支撑从而放量杀跌。

四连阳之后大阴线跌破关键支撑，而且午夜V型反转之后再度杀跌，短线原油结束前面的极强格局，预计还有回撤。

3。美元91的底部持续多头排列到95.2，高位反复横盘之后做顶三连阴。近期美元弱势空头展开放量，日线级别连续收阴排列。但是美元近期的极弱走势，多半一方面自身技术性的空头，另外受欧元强势反弹打压。所以我们看到美元弱势，也并未引发黄金大的反弹，而是继续震荡偏强反复。

行情进入到非常关键敏感时期，美联储年内第三次加息时间临近，黄金反复洗盘整理将近2个月，突破在即。无论从时间节点，还是技术面和消息面的配合上来看近期都要出趋势了，但是临近月底和2017年的收尾，行情必然不会那么平凡。





今日的黄金我们从几个方面思考和关注：

1.行情打破了三角整理，但是进入到了四小时上升通道结构，这也就是昨日1297的突破冲高1299之后快速杀跌原因了。

2.美元昨日探底回升，整体空头完好，但是四小时级别出现了大阳看涨吞没，所以今日美元依然不好跌了，短线要反复整理了。

3.昨日慢涨急跌，这不是强势的表现，而且昨晚和今日反复冲高没有破新高，所以我们不排除行情继续反复。也就是昨日的破位只是一次诱多虚破。关注四小时1299-1280的上升通道整理。

日内操作我们以1294-1292为多空分水岭，如果亚欧盘持续冲高不破1298-1299或者跌破1294-1292，那么今日将继续震荡回落收阴，我们做空看回落 短线依然没有打破洗盘整理，继续做反复洗盘行情

这么走的话我们就注意四小时上升通道1298-1280的区间整理反复

原油大阴吞没，跌破关键支撑，午夜过山车冲高回落完成调整，今日预计继续震荡回落，参考58.2-58区域继续做空，看回落目标57.1-56.8附近



