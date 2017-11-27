小狼夏喜俊：晚盘依托1290偏强，原油58.2重点





开篇我们依然先带着两个问题思考晚盘的行情：

1.黄金上周五小阴回落，周四周五受美国感恩节市场休市影响，行情波幅并不大，但是整体反复受阻1293-1294压力。也就是上周的行情我们可以定义为1294-1274-1294的先跌后涨再跌的区间整理思路。

但是今日亚欧盘小幅下探之后，全天慢涨震荡走高，明显日内走势偏强，那么日线的三角整理有效破位了吗，行情是不是就要展开多头上攻了？

2.原油方面，典型多头趋势，但是目前日内回撤幅度有些大了，尽管现在来看还没有有效跌破日线5日均线58.2的关键支撑，但是小时线和四小时依然出现了短线调整信号，所以目前来看回撤幅度有些大了，而且短线较弱。

那么多头走完了吗，或者说58.2的支撑能否有效企稳再度刷新高点呢？





实话讲，今日的黄金行情走势有些超出我们的预期。周评思路包括今日早间我们从几个方面思考，都比较看好美联储12月加息之前行情先跌后涨的走势，当然后市三角整理走完有效上破展开多头这一点是肯定的。只是走法节奏上不太确定。

但是上周五我们也提到了一点，美元周线明显做顶，短线三周持续连阴，极弱形态，加上欧元的强势上扬，也打压了美元。所以我们看到短线的走势虽然整理但是已经明显偏强了。

日内震荡反弹，慢涨走高，虽然目前为止还无法确定行情已经有效突破三角整理展开多头上攻，但是日内明显偏强，所以晚盘以跟多为主

我们关注1291-1290支撑做多，止损1286，目标1297-1296 短线有效突破1297-1300可以确立整理结束，多头开启

原油依然重点关注58.2附近支撑，四小时和小时线短线回调走势，但是日线的5日均线守住依然没有理由看空，所以58.2-58.1支撑之上暂时保持多头



