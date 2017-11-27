小狼夏喜俊：黄金早盘1288直接空，目标1278

上周黄金原油行情简单回顾：美元指数跌至9月底以来最低，报92.675，因投资者对欧元区经济复苏力道强劲感到乐观，对美元失去兴致。欧元兑美元升至9月25日以来最高，全日升0.65%，本周涨逾1%。这是欧元连续第三周周线上涨，也为7月以来最佳表现，连续第二周周线涨幅达到1%。本周美元指数下跌近1%，为9月以来的最大周度跌幅。

黄金周四周五基本没什么波幅，日线级别来看上周行情主要就两天，周一的放量大阴线，周三的中阳线，整体结构就是我们上周周评中提到的1293-1273的区间整理。周一承压不延续上周五的中阳拉高震荡回落，午夜放量下跌大阴线，周二小阳反弹，周三中阳拉高，周四周五1292-1293高位反复承压小整理。形态循环上还是我们提到的日线双阳加阴的形态循环。操作上我们1293空到1285-1284，1281-1280空到1276，1283多到1290-1293，1290-1292空到1286，基本抓获所有波幅。

原油则走的是典型多头趋势行情，周线级别多头完好，连续12周两根阴线，强势多头，上上周探底回升十字星完成修正，上周企稳冲破56回归强势多头，周一回撤较大洗盘探底，后面四个交易日持续连阳，多头完好。后市继续跟随多头趋势操作。





十一月份收尾行情，美联储12月份年内第三次加息即将到来，黄金三角洗盘整理接近2个月，个人比较看好近期突破出趋势行情，大概率探底回升向上突破走多头。而我个人对于中期思路，认为12月中旬左右，配合美联储加息，黄金虚破探底回升向上展开多头可能性较大，个人认为中线多单机会即将来临。

日内短线我们重点关注一个结构和一个形态：1。日线三角整理，上方1292-1293的压力，下方1272-1271的支撑。短线我认为还要再走一段整理，至少12月份之前还不会突破出趋势，所以还是按照整理行情操作。2。四小时三角整理，下降趋势线压力附近反复徘徊，上周四周五感恩节休市影响幅度不大，但是这种趋势线压力附近徘徊的越久趋势线有效的概率越大，所以继续看回落。3.欧元上周拉高，打压美元大幅回落，中期做顶上周持续连阴之后短线有反弹需求，美元跌黄金不涨，美元一旦小幅反弹黄金或有回落。

黄金早盘1287-1288直接做空，止损1292，目标去看1282-1278

日内重点支撑1278-1276，这个地方跌破就是1293-1272的区间整理，这个地方不破看下1276-1292的小区间整理 先空后多思路

原油多头不变，周内重点关注58.3-58.2，守住这个位置看多做多不变，日内先注意下小时线短线调整，亚盘不急多，回撤看下58.5-58.4支撑，欧美盘找机会做多



