小狼夏喜俊：黄金周五注定疯狂，1295很关键

生活不易，且人人如此。幸福不是如何得到你想要的。而是如何与你不想要的和平共处。 我们生来都是原创，长大后就不小心活成了盗版，我们做角色的时候太多，和自己在一起的时光和诚恳都太少。连自我都不接受的人，活在这世界的逻辑起点怎么可能是真实的？

又到了周五，一周结束的时刻，我们要简单的梳理下本周的行情：

1.整体这周行情走势符合我们周评思路的预判，围绕1293-1272走区间整理，目前高点1294，低点1274，基本丝毫不差。

上周五中阳拉高，突破1287-1288关键压力放量，周一高位整理之后回落午夜杀跌，大阴吞没上周五涨幅，也是整理行情不延续，大阳大阴无意义的佐证。市场普遍看多的情况下，我们1293坚持做空到1285-1284。

周二小阳停顿，实则是对周五周一大阳大阴的一个修正，周三中阳拉高如我们预期走日线双阳加阴形态循环，我们1283多单到位1290-1293。周四昨日感恩节市场休市，5-6美金的一个小整理，日线高位十字星。

2.连续几个周的周五行情我们给大家回顾下：

上周五一周整理波幅不大，周五突破关键压力中阳拉高，1281-1297波幅。

上上周五慢涨一周，周五一日吞没跌回，1287-1273波幅。

上上上周五同样也是一周震荡反弹，周五1279-1265跌回。





今日的黄金操作，我们从几个方面思考：

1.日线三角整理，从10月份一直反复整理洗盘到目前已经一个多月，突破随时会有，但是今天会突破吗？

我个人的思路，暂时还是不看好突破，时机依然未到，12月中旬美联储加息前后破位出趋势可能性较大。

2.日线双阳加阴循环，昨日本应该收阴，但是感恩节市场休市十字星收线。

另外三角整理上轨压力，周三夜间冲高之后昨日反复高位围绕此位整理徘徊，趋势线附近整理越久，有效的可能性越大。

所以今日操作1292-1293压力依然重点关注，亚欧盘反复整理不破此位，我们今日继续看回落 围绕1291-1292直接做空，止损1295.5即可，目标1285-1283跌破看1278

如果行情突破1295-1296，那么要防止昨日十字星停顿之后，行情蓄势上攻，那么我们欧美盘稍微回撤参考1294-1293直接做多，去看1300-1305 （美元偏弱不排除这种走法可能性）

原油强势多头继续，日线持续连赢，昨日高位窄幅横盘修正之后晚盘继续小幅拉高，今日关注58.2-58.1的支撑，回撤跟多为主，空单回避

（以上建议仅供参考，具体操作以我们群中指导为主）



