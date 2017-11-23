我们不一样，上周二虚破你追了空，我1275-1273做了多，到1282； 我们不一样，上周三虚破冲高1289，你追了多，我们1288做空到1278平仓； 我们不一样，上周五你看整理做空，我们1283-1282做多看突破止盈1293； 我们

我们不一样，上周二虚破你追了空，我1275-1273做了多，到1282；

我们不一样，上周三虚破冲高1289，你追了多，我们1288做空到1278平仓；

我们不一样，上周五你看整理做空，我们1283-1282做多看突破止盈1293；

我们不一样，周一你追多看上破1300，我们1293空到1285-1284，原油56.2多单到56.8；

我们不一样，周二你被反复洗盘的行情搞晕了，我们观察亚盘冲高不破1280-1281先空后多思路正确；

我们不一样，周三昨日你看不清方向，我们思路很简单日线双阳加阴的形态循环，黄金做多看1293，原油多头。给出的黄金1283多完美到1293，原油57.7-57.5多单到58.1。

我们不一样，你一路跟着行情跑，一路亏，我们一路带着行情走，一路赚。

一步一个脚印，行情的准备把握丝毫不差，源于我们对行情的精准定位和严格执行。

整理行情的四大运行特点（强弱不延续，K线大阳大阴无意义，关键位置往往虚破，区间内反复），知己知彼，方能百战不殆。所以我们经常研究和归类更多的行情，每天的博文分析，视频讲解，不仅仅是简单的告诉大家多空操作的点位，更重要的是思路，节奏的划分，这个在我看来才是持续把握好行情的关键。

每一个节奏都是这么清晰，每天的思路和视频讲解准确无误，严格执行策略，获利自然容易。昨日的黄金原油行情依然完全符合我们的预判：

1.黄金我们提到日线三角整理短线或者说12月份美联储加息之前不破有效突破出趋势，所以我们就继续保持整理行情的操作手法。

另外日线双阳加阴的形态循环我们反复提到，也是最近2-3周行情的主结构，周一大阴杀跌不延续上周五的中阳，周二碎阳反弹，昨日延续破高，这不是巧合。所以我们周一坚持做空，1293空到1284-1285，周二先短空后多，周三昨日1283多单再度完美到位1293-1292。

2.原油多头形态，但是58上方压力明显，昨日我们57.7-57.5多单布局，行情探底回升再度成功到位58.1附近。





日线三角整理，走法非常典型和完整。行情再度来到1293-1292的关键压力位，我们也反复提到本周1293-1272的三角整理主节奏。那么今日行情依然很简单，重点看1293-1294的压力，亚欧盘高位整理不破此位，继续做空看回落收阴。

短线四小时偏强，所以早盘不会直接跌，而且今日感恩节休市，波幅也不会太大，亚盘不急入场，亚欧盘高位整理不破，我们锁定1293压力选点做空，破1297上方止损，今日看1284-1283

原油多头不变，但是短周期小时线调整信号，四小时和日线多头完好，而且58上方压力明显，所以今日先跌后空，探底回升思路，我们操作上回撤跟多，高位不追 关注57.4-57.2的支撑区域做多



