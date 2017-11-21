小狼夏喜俊：黄金今天这个地方做多，看小阳反弹

当你说太晚的时候，小心它成你退缩的借口！

人的潜能是可以无限挖掘的，当你说太晚的时候，你一定要谨慎，它可能是你要退却的借口，没有谁能阻止你成功，除了你自己， 该炫自己的时候，千万不要对自己手软。——王德顺，今年80岁

看看周评我写的一段话：我相信，没做好上周的行情，错过或者看错周五的拉高行情的朋友，是不是又要认为下周要展开大多头，要疯狂看多了？如果你是这么想的，恐怕又要错了。你是不是被我言中了，错过了周五的大阳突破，你周末都是悔恨下定决心周一开盘就多，大胆多看突破1300。看看市场上有多少人是这么做的，而且看多的那么坚定，如果是这样，我相信昨日的大阴线又要把你打懵了。对行情没有前瞻性的预判，随波逐流，人云亦云，后知后觉只有亏钱和挨打的份。

反复强调整理行情的运行特点和操作手法：

1.缺乏延续性，强弱不延续，区间内反复运行。

2.K线的连阴连阳，大阳大阴失去意义，行情就是在区间内简单粗暴的重复，重复到你不敢相信的时候依然还在重复。

3.关键位置的突破往往是虚破，也就是区间并不完全规则，常常见到破关键位置不延续的情况。

4.幅度相对较小，节奏慢。有些时候一个节奏运行1-2天。

把这四个特点看懂了，学会了，你就明白整理行情怎么做了。上周二1270的虚破探底，我们1275-1273做多到1282，周三的虚破冲高1289回落，我们1288做空到1278平仓，参考的是第3个特点，虚破不延续。而最近经常出现K线大阳大阴不延续，不要去用趋势思考方式来研究整理中的K线意义，同样不要在整理行情中追涨杀跌，我们昨日坚持1293空，是不是这个道理。完全吻合我们的行情特点，而且我们也很好的灵活使用了。





周一美元宽幅整理，黄金如我们预期继续整理多头开启未到时机，亚欧盘黄金高位整理受阻1293-1294之后美盘震荡回落，午夜凌晨之后再度下破1285-1284关键支撑放量下跌去1274位置。夜间行情主要受消息面影响，德国遇政坛“大地震”，德国总理默克尔所在联盟党、自民党和绿党（“牙买加联盟”）之间的组阁谈判宣告破裂。欧元呈现“U型”走势后陷入新一轮下跌行情，美元强势反弹，引发金银凌晨之后放量下跌。

那么今日的黄金行情我们依然从几个方面思考：1.近期依然整理主导，12月份加息之前黄金难出趋势行情。2.关注日线三角整理区间，同时注意双阳加阴的形态循环，另外不考虑大阳大阴的K线意义。3.昨日大阴下跌，吞没周五强阳涨幅，那么今日偏修正，后面关注1273-1272附近守住看震荡反弹。

周五大阳，昨日大阴，后面先看1293-1270附近的整理行情，亚欧盘不急，先看低位整理反复，美盘前后守住1273-1271区域做多，止损1267，目标去看1280-1285

原油周五大阳突破56，周线企稳重返多头，但是昨日再度遭遇强势杀跌回调，尾盘V型反转再度站稳56.1-56支撑，短线此位置附近多空强弱分水岭，重点关注



