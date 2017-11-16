小狼夏喜俊：黄金今日关注1275做多，日线看收阳

行情是不大，

但是如果你搞不清结构，分不清行情类型和特点，那么小行情里一样翻车。持续一个月多月波幅就是来回的15-20美金反复洗盘整理。追涨杀跌的人总是责怪行情不延续，洗盘，虚假突破。跟着行情跑，结果只有挨打的份。

我的《狼式交易法则》的核心静，忍，稳，狠。要明白每天都有行情，但是不是所有的行情都属于你，所以要等待属于自己的行情，学会像狼一样忍耐。还有记住，点位没有好坏，也不要试图去进出到最完美的位置，最安全行情明朗之后不考虑位置这才是最稳的，我们追求中途上车，只吃鱼身。另外就是特别好的机会和行情明朗之后，一定不要手软。细分行情结构，准确定位本周初先看1288-1272的区间整理，另外深谙整理行情特点，所以操作行云流水，如鱼得水。周一1276多到1280，周二虚破探底我们1275-1273多到位1282，周三昨日1288空到位1278平仓，完美。

别急着每天问多空，花更多的时间去研究和归类行情。多看看我们每天分享的整理行情特点，那么你就不会在最近的小行情里亏钱。

整理行情的特点和操作技巧我们要统一再说一次，行情自身特点：

1.缺乏延续性，强弱不延续，区间内反复运行。

2.K线的连阴连阳，大阳大阴失去意义，行情就是在区间内简单粗暴的重复，重复到你不敢相信的时候依然还在重复。

3.关键位置的突破往往是虚破，也就是区间并不完全规则，常常见到破关键位置不延续的情况。

4.幅度相对较小，节奏慢。有些时候一个节奏运行1-2天





多读几篇我们总结的整理行情特点，是不是对照行情走势图就一目了然了。

1.前面1284-1265的区间整理，结构比较慢，有时候一个走势1-2个交易日才走完，这个小区间来回反复了两个星期。

2.经常出现放量下跌大阴线，放量拉高大阳线，但是后面都没有延续，所以你用K线实体大小的趋势思考来看整理行情强弱是错误的。

3.不延续，强弱不延续，区间内反复整理，洗盘到你不敢相信。

4.虚破，关键位置的虚破实则就是诱惑，周二1270的虚破探底，昨日1290的冲高回落就是最好的佐证。这么一分析，是不是完全符合我们提到的整理行情几个特点。

今日黄金行情我们从几个地方思考：1.美元整体近期偏弱，昨日探底回升十字星，今日调整之后继续看弱。2.黄金区间整理1272-1288反复，周一周二低位整理拉高，昨日冲高1288回落，这是一个来回，那么今日重点关注下探之后的反弹动作，关注1275-1273区间支撑。3.日线级别双阳加阴的循环，这个我们近期也反复提到，按照这个循环今日收阳大概率。

所以今日黄金我们暂定区间1275-1287，下方测试1275-1274可多，止损1270，目标1283-1287 上方1287-1288压力还是重点关注，突破则走强去1294，不破继续整理

原油放量大阴之后，昨日低位反弹调整，日线小阳收线，那么今日继续关注55.4-55.6区域等待做空机会



