小狼夏喜俊：黄金晚盘做多还是做空，我来告诉你





今日周三，前面几点得到验证：

1.原油回调大概率，多头加速放量拉高之后行情出现高位洗盘，多头乏力停顿回调概率较大。昨日下破56关键支撑放量大阴下跌，短期57.9阶段性做顶进一步回调比较看好。所以看空做空，尽量回避多单不逆势。

日内走昨日放量下跌的修正，震荡反弹但是明显力度不够，那么晚盘还是主空操作，同时关注EIA数据影响，注意55.3-55.5压力。

2.黄金周评中提到，尽管上周五尾盘放量下跌，一阴吞多阳。但是整体行情走的还是整理洗盘，反复行情。所以上周1284-1283的关键支撑突破并不是有效的，行情也有之前的1284-1265的区间变化为1288-1272的区间整理。

周一周二承压1280回落，虚破1273-1272关键支撑昨日探底1270之后晚盘V型反转，回到了我们提到的1272-1288区间。日内延续昨晚的强势，横盘整理之后二次冲高。那么晚盘1287-1288压力非常关键。





黄金又到了非常关键的位置：

1.我们博文和视频讲解中给大家提到的，日线级别整体偏强，不管洗盘反复行情何时结束，后市向上突破大概率。而且美元指数95.2双顶，展开回落，所以短线偏强，不排除美元转空头的情况下助推金银走高。

2.黄金靠近1287-1288压力，上周三周四冲高此位受阻高位整理之后周五放量下跌，同样低位整理两个交易日之后昨晚拉高，今日延续走高又到这个位置。典型的整理行情的走法。

所以晚盘黄金的操作我认为，稳健的话重点观察1287-1288压力，靠近此位肯定不能激进跟多，不破空间不大而且有回调风险

要跟多回撤1283-1282考虑一个短多还行，否则持续不破此位要防止再度回落走整理，我们就要去考虑做空了

原油只空不多，要么反弹55.4-55.5做空，要么行情弱不给反弹提前空关注55.1-55.2压力，下方先看54.6-54.4



