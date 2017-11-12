小狼夏喜俊：黄金周一不追空，探底做多看反弹

上周黄金原油行情回顾梳理：

1.黄金方面，大的结构和周期我们给大家提到过。7月份之后行情探底1205展开年内第四次多头上攻，用时2个月涨幅150美金到达1357，而后快速变盘走了1个月的空头回落到1260附近。这么一多一空的趋势走完之后，行情自10月份陷入了区间反复整理。也不得不走反复整理，美元周线级别整体强势打压金银多头难有大反弹；而2017全年黄金整体震荡偏多，所以下乡也不会有太大跌幅，临近2017收官，美联储12月份加息在即，所以行情只能来回的反复。

在这样一个大的结构之下，黄金前面走了两个周的弱势1284-1264的小区间整理，而后上周突破了1284并且站稳，反复测试1287-1288之后周五尾盘凌晨之后再度放量下跌。延续了上周非农周的走法，前面震荡反弹看似偏强，周五放量杀跌一阴吞多阳，最终还是强弱不延续的整理洗盘行情。

冬令时的欧美盘开盘延迟，行情活跃度集中到晚上10点到凌晨2点，加上近期行情本身强弱不延续反复整理洗盘，而且白盘基本无波幅，走势很慢，所以操作要注意把握节奏。

2.原油方面。上周原油行情我们可以用多头停顿高位反复整理来影响，周一延续了上上周五尾盘强势拉高的强势，多头放量加速，周一继续大阳线拉高。后面四个交易日如我们反复强调和预期的，多头乏力，谨防短线出现回调行情。整个一周大阳之后，后面三阴一阳高位反复整理行情。





整理反复行情特点我们反复提到，只有知晓其运行规律，才能更好的把握和操作这类行情。整理行情的特点和操作技巧我们要统一再说一次，行情自身特点：

1.缺乏延续性，强弱不延续，区间内反复运行。

2.K线的连阴连阳，大阳大阴失去意义，行情就是在区间内简单粗暴的重复，重复到你不敢相信的时候依然还在重复。

3.关键位置的突破往往是虚破，也就是区间并不完全规则，常常见到破关键位置不延续的情况。

4.幅度相对较小，节奏慢。有些时候一个节奏运行1-2天。

形态循环历史重演，上周五尾盘放量下跌，整体不是强弱趋势行情，而且反复洗盘整理行情，那么就不考虑延续性，防止周一开盘探底之后继续反复整理

日线级别下周整理的大区间1263-1294，小区间考虑1273-1288 所以周一开盘不要去追空，防止探底之后震荡反弹再收阳，下周依然整理反复主节奏



