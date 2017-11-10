小狼夏喜俊：黄金1282-1293区间，原油防回调

近期行情结构，7月初1205的企稳展开年内第四次多头上攻到1357，用时两个月涨幅150美金。 1357的顶部快速变盘做顶，震荡回落，10月初到达1260，跌幅接近100美金。而10月份1260的探底至今，六连阳强势上攻到1306，而后震荡回落阴阳交替洗盘，反复整理到1263而后陷入1284-1265的区间整理行情，我们把这一阶段成为无趋势的洗盘整理行情。前面一个多头趋势，一个空头趋势之后，行情陷入了无趋势整理洗盘反复之中。那么整理行情的特点和操作技巧我们要统一再说一次：

行情自身特点：

1.缺乏延续性，强弱不延续，区间内反复运行。

2.K线的连阴连阳，大阳大阴失去意义，行情就是在区间内简单粗暴的重复，重复到你不敢相信的时候依然还在重复。

3.关键位置的突破往往是虚破，也就是区间并不完全规则，常常见到破关键位置不延续的情况。

4.幅度相对较小，节奏慢。有些时候一个节奏运行1-2天。

结合我们整理的行情特点，来对照行情走势非常吻合。10月底的1282-1284震荡回落到1263，以及1263-1264震荡反弹到1284，都是慢节奏几个交易日才完成一个整理结构。而上周五非农之后行情整理幅度加剧，周五非农冲高回落大阴不延续，周一午夜拉高大阳不延续，也就是我们说的K线在整理行情失去意义。整体行情来回的阴阳交替反复，缺乏延续性。本周行情目前来看周一中阳拉高，周二高位整理之后回撤，周三周四都是冲高回落的小阳线，但是整体三阳一阴行情本周偏强反弹。





今日周五，记得上周行情整体围绕1284-1264的区间整理，但是前半周震荡反弹同样是偏强的，但是周五非农冲回落杀跌吞没了前面涨幅。周五的行情，要么平静如水，要么诡异。我们看日线的整体形态，行情已经突破1284-1264的弱势区间整理，而且站稳有望进入到1280-1300的偏强整理区间中运行。但是毕竟行情还是一个反复整理行情，所以尽管亚欧盘看似很强，欧盘破高，美盘也小幅冲高1288同样没有展开很强的上攻，而且回撤1282走了一个高位区间整理。

今日周五暂时看1282-1293的区间整理大概率，偏强但是防止冲高回落，另外亚盘直接冲高的可能性并不大，所以隔夜多单早盘可以够本先离场

我们观察等待1282-1281附近再多，止损1277，目标1288-1292

晚盘冲高1293-1294可空，止损1298，目标1287-1285

原油的形态依然是多头最后加速之后高位修正回调，短线我个人还是认为回调大概率，不过昨日5日均线小幅冲高回落，明显多头乏力了。今日继续观察看57-56.8附近支撑情况，目前的这个阶段多单谨慎，防止随时下破回撤行情出现



