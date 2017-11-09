小狼夏喜俊：黄金1285-1275做区间，虚破别追多

近期行情结构，7月初1205的企稳展开年内第四次多头上攻到1357，用时两个月涨幅150美金。 1357的顶部快速变盘做顶，震荡回落，10月初到达1260，跌幅接近100美金。而10月份1260的探底至今，六连阳强势上攻到1306，而后震荡回落阴阳交替洗盘，反复整理到1263而后陷入1284-1265的区间整理行情，我们把这一阶段成为无趋势的洗盘整理行情。前面一个多头趋势，一个空头趋势之后，行情陷入了无趋势整理洗盘反复之中。那么整理行情的特点和操作技巧我们要统一再说一次：

行情自身特点：

1.缺乏延续性，强弱不延续，区间内反复运行。

2.K线的连阴连阳，大阳大阴失去意义，行情就是在区间内简单粗暴的重复，重复到你不敢相信的时候依然还在重复。

3.关键位置的突破往往是虚破，也就是区间并不完全规则，常常见到破关键位置不延续的情况。

4.幅度相对较小，节奏慢。有些时候一个节奏运行1-2天。

结合我们整理的行情特点，来对照行情走势非常吻合。10月底的1282-1284震荡回落到1263，以及1263-1264震荡反弹到1284，都是慢节奏几个交易日才完成一个整理结构。而上周五非农之后行情整理幅度加剧，周五非农冲高回落大阴不延续，周一午夜拉高大阳不延续，也就是我们说的K线在整理行情失去意义。整体行情来回的阴阳交替反复，缺乏延续性。那么昨晚1284的突破去1287到底是不是有效突破是我们今日行情思考的关键？





周五非农冲高1281回落收阴，尾盘放量大阴杀跌到1265；周一亚盘小幅破低之后不延续，亚欧盘小幅震荡反弹，凌晨之后大阳拉高到1283；周二早盘承压这个位置，继续的碎阴慢跌到1272；昨日延续周二的连阴探底1273-1272再度连阳上攻破1284-1283的近期压力。日线持续的阴阳交替整理反复，那么昨日的破位是有效破位还是虚破区间整理，今日是延续走强还是高位整理之后继续回落走日线阴阳交替循环收阴呢？

整理行情特点中一条关键位置往往存在虚破不延续的情况，尽管日线缓慢开启了震荡反弹，虽然阴阳交替但是明显低点上抬，偏多整理。但是中期大的结构还是1300-1260的区间整理，所以也不是强势多头，要防止持续的反复整理行情。

冬令时交易，行情主要集中在晚上10点-凌晨2点，所以不要着急。亚盘我们重点关注1284-1285的压力，如果不能突破或者高位整理受阻，防止今日昨日行情是虚破不延续，欧美盘继续找机会做空看1276-1275支撑

短线偏强回落不会幅度大，重点看1276-1275能否守住，或者上方有效突破展开可以跟多去看1291-1294位置

昨日原油如我们预期的先回调，我们57-56.8短空到56.4及时离场，EIA之后凌晨出现了57.9-56.8的过山车快速洗盘行情，日线多头之下高位两根回落阴线调整，那么今日重点关注5日均线56.7-56.6支撑，跌破防止短线回调行情，不破继续高位偏强整理



